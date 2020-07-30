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Bursa’da kamyonet kasasında terk edilmiş bebek bulundu

Bursa'nın İznik ilçesinde park halindeki bir kamyonetin kasasında terk edilmiş üç günlük erkek bebek bulundu. Göbek bağı taşla kesildiği belirlenen bebek İznik Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Halil ATAŞ
07:40 -
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İznik ilçesi Atatürk Caddesi tarihi sur bölgesinde akşam saatlerinde park halindeki bir kamyonetin kasasına kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler, tarafından üç günlük erkek bırakıldı.

AĞLAMA SESLERİ ÜZERİNE BULUNDU

Kamyonetin kasasından gelen ağlama sesleri yoldan geçen bir kadının dikkatini çekti. İsmi öğrenilemeyen duyarlı vatandaş durumu hemen polise bildirdi.

Foto: Sözcü / 3 günlük bebeğin göbek bağının taşla kesildiği belirlendi.

Talihsiz bebek 112 ekiplerine teslim edilerek İznik Devlet Hastanesine sevk edildi. Göbek bağının taş ya da benzeri bir cisimle kesildiği anlaşılan bebek burada yapılan ilk müdahalesinin ardından kuvöze konularak Bursa Şehir Hastanesine gönderildi.

Atatürk Bebek Bursa Sözcü
Son güncelleme: 07:47 30.07.2020
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