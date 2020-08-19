BUSKİ’nin tesisi, göle bağlanan dereyi yeşile çevirdi

CHP Nilüfer İlçe Başkanı Fırat Yılmaz, AKP’li Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan BUSKİ Genel Müdürlüğü’ne ait Akçalar Atıksu Arıtma Tesisi’nin Gölyazı’da çevreyi kirlettiğini söyledi.

Tesisin atık sularının dereye döküldüğü noktadan bildiren Yılmaz, “Bursa turizmin önemli merkezlerinden biri olan Gölyazı bu günlerde Akçalar Atıksu Arıtma Tesisi nedeniyle zor günler yaşıyor. Tesisin atık suları nedeniyle çevrede kötü kokular oluşurken balık ve kuş ölümleri de yaşanmaya başlandı” ifadelerini kullandı.

“GÖRDÜKLERİMİZ VİCDANA SIĞMAZ”

Bölgede incelemelerde bulunarak yaşananlara tepki gösteren Yılmaz, “Gölyazı, Bursa için Nilüfer ilçemiz için büyük bir şanstır. Turizm konusunda önemli bir cazibe alanıdır. Gölyazı’ya ve Ulubat gölüne gözümüz gibi bakmak hepimizin yurttaşlık görevidir. Ancak üzülerek belirtmek isterim ki, Akçalar Atıksu Artıma Tesisi’nin ortaya koyduğu görüntüler vicdanlarımızı sızlatmaktadır. Tesis civarındaki koku, atık suyun boşaltım noktasındaki metan gazı görüntülerini kayıt altına aldık. Bölgedeki balık ölümleri, kuş ölümlerini fotoğrafladık” diye konuştu.