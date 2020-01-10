Çalışma Bakanlığı 2018’de yaptığı sınavın sonuçlarını hâlâ açıklamadı

CİMER'e başvuran CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, “Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca 2 Aralık 2017'de 80 İş Müfettiş Yardımcısı için yazılı, 11-20 Nisan 2018'de de sözlü sınav yapıldı. Sınav sonucu aylardır açıklanmadı. Ne zaman açıklanacak ? diye sordu. CİMER tarafından verilen yanıt ise işe girmeyi bekleyen gençleri yine hayal kırıklığına uğrattı. Yanıtta, “Sınav sonuçlarının açıklanma süreci halen devam etmektedir. Süreç sona erdiğinde, sonuçlar Bakanlığımız ve Başkanlığımız web sitesinden duyurulacaktır” denildi.

SAYGINLIK ZEDELENİYOR

Gelen yanıtı değerlendiren Burhanettin Bulut, genç işsizliğinin arttığını, her 3 gençten 1'inin işsiz olduğunu belirterek, “Devletin bir kurumu sınav yapıyor. Bu sınavın sonuçları 20 aydır açıklanmıyor. Altı üstü 80 kişi işe alınacak. Mülakat yılan hikayesine döndü. Bir sınav sonucunu açıklamak bu kadar zor mu ?” dedi ve şunları söyledi: “Bakanlık bir sınav sonucunu bile açıklayamıyorsa en hafif tabiriyle, beceriksizlik ve basiretsizliktir. Devlete saygıyı korumak en başta kamu görevlilerinin, bürokratların görevidir, bitmeyen sonuçlandırılmayan sınav algısı devletin saygınlığını zedelemektedir”