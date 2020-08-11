Camiye para yok, restorana var

Mahalle sakinlerinden edinilen bilgiye göre Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Mustafa Şenay Camii'nde geçen mart ayının ilk günlerinde klimadan kaynaklanan küçük çaplı bir yangın yaşandı. Onarım için Türkiye Diyanet Vakfı’nın katkısı beklenirken, bir türlü beklenen destek gelmedi.

LÜKS RESTORAN FATURALARI VAKFA

Cami cemaati namazını avluda kılarken, ilçe müftüsünün arkadaşlarıyla içkili hizmet veren restoranlarda yediği yemeklere ait 670 ve 400 liralık fatura bedelleri Türkiye Diyanet Vakfı tarafından ödendi. Faturaların ortaya çıkması üzerine cami cemaati müftüye sert tepki gösterdi.

Cami cemaatinden Hüseyin Dirgen, “Bize vakıfta para olmadığı için caminin onarımının yapılamayacağı söylendi. Biz de iş insanlarına ricada bulunup kış gelmeden camiyi yaptırmak için çalışıyoruz. Sonra bakıyoruz, müftümüz yediği yemeklerin bedelini parası olmayan vakfa ödetiyor” diyerek duruma tepki gösterdi.

VAKIF YÖNETİCİLERİ DE TEPKİ GÖSTERDİ

Öte yandan Müftü Rahmi Yiğit'in yemek bedelinin Türkiye Diyanet Vakfı Kuşadası Şubesi'ni de karıştırdığı öne sürüldü. Faturaların vakıf yönetiminde sert tartışmalara neden olduğu, bir yöneticinin vakıf bütçesinin camilerde cemaatten toplanan paralardan oluştuğunu, restoran yemeklerine değil, camilere harcanması gerektiğini söyleyerek fatura ödemelerine şerh koyduğu ve görevinden istifa ettiği belirtildi.