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Camiye para yok, restorana var

Aydın’ın Kuşadası ilçesindeki Mustafa Şenay Camii, mart ayında çıkan yangında zarar görünce kapatıldı. Tadilat için gerekli para da bulunamayınca cami, mart ayından bu yana ibadete açılamadı. Caminin onarımı için para bulunamazken, ilçe müftüsü Rahmi Yiğit’in lüks restoranlarda arkadaşlarıyla yediği yemek faturalarını Diyanet Vakfı'na kestirmesi, aylardır dışarıda namaz kılan cemaati isyan ettirdi.

Latif SANSÜR
12:26 -
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Camiye para yok, restorana var

Mahalle sakinlerinden edinilen bilgiye göre Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Mustafa Şenay Camii'nde geçen mart ayının ilk günlerinde klimadan kaynaklanan küçük çaplı bir yangın yaşandı. Onarım için Türkiye Diyanet Vakfı’nın katkısı beklenirken, bir türlü beklenen destek gelmedi.

LÜKS RESTORAN FATURALARI VAKFA

Cami cemaati namazını avluda kılarken, ilçe müftüsünün arkadaşlarıyla  içkili hizmet veren restoranlarda yediği yemeklere ait 670 ve 400 liralık fatura bedelleri Türkiye Diyanet Vakfı tarafından ödendi. Faturaların ortaya çıkması üzerine cami cemaati müftüye sert tepki gösterdi.

Cami cemaatinden Hüseyin Dirgen, “Bize vakıfta para olmadığı için caminin onarımının yapılamayacağı söylendi. Biz de iş insanlarına ricada bulunup kış gelmeden camiyi yaptırmak için çalışıyoruz. Sonra bakıyoruz, müftümüz yediği yemeklerin bedelini parası olmayan vakfa ödetiyor” diyerek duruma tepki gösterdi.

Foto: SÖZCÜ / Müftünün iki restoranda yediği yemeğin faturaları.

VAKIF YÖNETİCİLERİ DE TEPKİ GÖSTERDİ

Öte yandan Müftü Rahmi Yiğit'in yemek bedelinin Türkiye Diyanet Vakfı Kuşadası Şubesi'ni de karıştırdığı öne sürüldü. Faturaların vakıf yönetiminde sert tartışmalara neden olduğu, bir yöneticinin vakıf bütçesinin camilerde cemaatten toplanan paralardan oluştuğunu, restoran yemeklerine değil, camilere harcanması gerektiğini söyleyerek fatura ödemelerine şerh koyduğu ve görevinden istifa ettiği belirtildi.

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Son güncelleme: 12:39 11.08.2020
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