Çekmediği fotoğrafı ‘haber yapabilir’ iddiasıyla ifadeye çağrıldı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ünde Manisa'da Aziz Nesin hikayelerini aratmayan ilginç bir olay yaşandı. Demirci ilçesinde manisasonhaber isimli haber internet sitesinin imtiyaz sahibi ve yüzde 80 ortopedik engelli Mustafa Temiz, çekmediği fotoğraf üzerinden ‘haber yapabilir’ iddiasıyla Demirci Cumhuriyet Savcısı Hakan Erdoğan'ın şikayeti ve talimatı üzerine ifadeye çağrıldı.

“HAYALİ BİR GEREKÇEYLE İFADEYE ÇAĞRILDIM''

15 Temmuz gecesi kendisinin polis tarafından arandığını ve gerekçe gösterilmeyerek emniyete ifadeye çağrıldığını belirten Temiz yaşadığı durumu SÖZCÜ'ye şöyle anlattı;

O gece saat 20:30 sıralarında ilçe emniyet müdürlüğünden bir polis memuru beni aradı. İfademe başvurulacağını belirtilip hemen emniyete gelmem gerektiğini söyledi.

* Ancak gece olduğu gerekçesiyle annemin yatalak hasta olduğunu, bakacak kimsenin olmadığını, kendimin de engelli olduğumu belirterek ifademi ertesi gün mesai saatleri içinde verebileceğimi belirttim.

* Polis memuru ısrarla gelmem gerektiğini, devriye ekibinde kendisinin olduğunu, benim getirilmemle ilgili emir aldığını, evin önüne gelerek dikkat çekmek istemediğini söyleyip acilen emniyete gelip hemen ifade vermemi istedi. Yüzde 80 ortopedik engelli olmama rağmen saat 20.40 sıralarında ilçe emniyete gittim.

* İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne gittiğimde Demirci Cumhuriyet Savcısı Hakan Erdoğan'ın şikayete üzerine, başkasının çektiği bir fotoğrafı benim haber yapma ihtimalimin olduğu gerekçesiyle ifadeye çağrıldığımı öğrendim.

FOTOĞRAFIN HİKAYESİNİ ANLATTI

Çekmediği o fotoğrafın hikayesini de anlatan Temiz, sözlerini şöyle sürdürdü:

* Haber konusu olması düşünülen fotoğrafı ben çekmedim. Demirci Belediyesi'ne ait resmi web sitesinde gördüm. Fotoğraf 15 Temmuz günü Demirci Kaymakamı Adem Kaya'nın Gaziler Derneği üyelerini selamlarken çekilmiş bir fotoğraf.

* Bu fotoğrafta pandemi sebebiyle kaymakam gazilerimizle tokalaşmak yerine ‘gönül selamı' tabir edilen elini kalbine götürerek selam veriyor. Bu fotoğrafı gördükten sonra sayın kaymakamımızı arayarak kendisine teşekkürlerimi ilettim.

* Ancak aynı fotoğrafta karesinin içinde kaymakamımız selam verirken arkasında Cumhuriyet Savcısı Hakan Erdoğan elleri arkasında bağlı olarak görülüyordu.

* Benim sadece internet sitesinde gördüğüm bu fotoğrafı haber yapabileceğimi düşünen Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı ve şikayeti üzerine ifadeye çağrıldım.

* Gazetecilik hayatımda ilk defa böyle bir durumla karşılaştım. Daha sonra bu fotoğrafın Demirci Belediyesi'nin web sitesinden de kaldırıldığını duydum.

“YAŞADIĞIM BU HAKSIZLIĞI HAZMEDEMİYORUM”

Demirci İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde 3 saat boyunca ifade verdiğini belirten Temiz, Cumhuriyet Savcısı Hakan Erdoğan hakkında görevini kötüye kullandığı gerekçesiyle Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu'na(HSYK) şikayette bulunduğunu söyledi.

Temiz sözlerini şöyle sonlandırdı:

* O gece 3 saat boyunca emniyette haksız yere ifade verdim. 3 saat boyunca fiziki koşullar sebebiyle tuvalete bile gidemedim. 3 saat boyunca özgürlüğüm kısıtlandığı için 15 Temmuz gecesindeki kutlamaların haberini bile yapamadım.

* İşlemediğim ve yapmadığım bir suç yüzünden haksız yere mağdur edildim. Bu hukuksuz uygulamayı yapan Cumhuriyet Savcısı Hakan Erdoğan hakkında görevini kötüye kullandığı gerekçesiyle Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu'na(HSYK) şikayette buldum.

* Adliyelerin önünü gece yarılarına kadar bekleyip, devletin FETÖ mücadelesine kalemiyle ve yüreğiyle destek olmuş bir haberci olarak yaşadığım bu haksızlığı hazmedemiyorum.'