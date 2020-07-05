Cemal Kaşıkçı cinayetinde ‘tandır’ detayı yeniden gündemde

Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı, 2018 yılında ülkesinin İstanbul’daki başkonsolosluğunda vahşice öldürülmüştü. Kaşıkçı’nın infaz edilmesi sonrası cesedinin nerede olduğu ve nasıl öldürüldüğü soru işareti olarak kalmıştı.

DEMİR: TANDIRI YAKMAM İSTENDİ

Dünyayı sarsan olayla ilgili İstanbul’da yürütülen soruşturma sonrası açılan davada ifade veren konsolosluk çalışanı Zeki Demir’in “Tandırı yakmamı istediler. Bir panik havası vardı. Daha sonra hemen gitmem istendi” demesi ‘tandır’ detayını bir kez daha gündeme getirdi.

MERMER PARÇALARI RENK DEĞİŞTİRDİ

İfadesinin devamında tandır kapağının altındaki mermerin kırıldığını belirten Demir’in, “Etraftaki mermer parçalarının renginin değiştiğini gördüm. Kimyasal maddeyle yıkanmış olabileceğini düşündüm” demesi, Cemal Kaşıkçı’nın cesedinin yakılmış olabileceği ihtimalini kuvvetlendirdi.

EMNİYET’İN ALMANAĞINDA YER ALMIŞTI

Cemal Kaşıkçı’nın cesedinin yakıldığı iddiası ilk kez İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Almanak 2019’unda yer almıştı. Kaşıkçı cinayetiyle ilgili “Tandırı yaktılar” ifadelerinin yer aldığı almanakta, DNA kalıntılarının bulunmamasının aslında bir delil olduğu ima edilmişti.

DNA’DA TEK BİR ZERRE BIRAKMAYACAK KADAR GÜÇLÜ

Tandırın çok yüksek ısıda yakıldığı için tüm DNA delilerinin yok edilmiş olabileceği ifade edilmişti. Editörlüğünü gazeteci Şenol Gezer’in yaptığı almanakta şu ifadeler yer almıştı:

* Konutta üç kuyu bulunuyor, ikisi su kuyusu, diğeri ise doğalgaz ve odunla ateşlenen bir tandır. Çifte ateşle ısı değerini bine yükselten bir tandır. O ısıda DNA’dan tek bir zerre bırakmayacak bir tandır.

“DNA VAR VEYA YOK” DİYEBİLECEK BİR UZMAN

* Üstelik ekipte yüksek lisans tezini “Kemikten elde edilen DNA analizi” üzerine yapmış bir uzman da (Salah Mohammed A Tubaigy) bulunuyor. Çürüyen, yakılan kemikler üzerinde “DNA var veya yok” diyebilecek bir uzman.

32 PORSİYON PİŞMEMİŞ ET SİPARİŞ ETMİŞLER

* Yine bölgede yapılan araştırmalar, infaz timinin Cemal Kaşıkçı’yı öldürdükten sonra konuta ünlü bir restorandan 32 porsiyon pişmemiş et sipariş ettiğini gösteriyor. İster istemez akıllara bir çok soru daha takılıyor. Tandırda et pişirmek önceden yapılan planların bir parçası mıydı?