‘Cenaze aracı’ krizi: Belediye AKP’ye geçince cenaze arabasını geri istedi

10 yıl boyunca AKP tarafından yönetilen Ardahan Belediye Başkanlığını seçimle devralan CHP’li Faruk Demir, belediyeye ait cenaze aracının bulunmaması nedeniyle Yalova’da dönemin CHP’li belediye başkanı Vefa Salman’dan bir yıllığına cenaze arabası tahsis edilmesini istedi.

İki belediye arasında meclis kararı ile yapılan protokolün ardından Ardahan Belediyesi’ne 1 yıllığına cenaze aracı tahsis edildi. 27 Şubat’ta İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden alınan Vefa Salman’ın yerine belediye meclisinde yapılan seçimle Yalova belediyesi başkan vekilliğine seçilen AKP’li Mustafa Tutuk, Ardahan Belediyesi’ne bir yıllığına tahsis edilen cenaze arabasını süresi dolmadan resmi yazı ile en kısa sürede iade etmesini istedi.

Kendisine ait cenaze arabası olmayan, borç batağı içinde yüzen bir belediyeyi AKP’den devraldıklarını anlatan CHP’li Demir, iki belediye arasında meclis kararı ile yapılan protokolün süresi dolmadan cenaze aracını teslim etmeyeceğini bildirdi.

”CENAZENİN SAĞCISI, SOLCUSU OLMAZ”

Demir, şöyle konuştu:

* Devlette süreklilik esastır, burası dağ başı değil. Ardahan’da cenazeler yerde kalmaz ancak iktidar partisine mensup kayyumun bu hareketi şık ve insani olmamış, vicdanları yaralamıştır. Cenazenin sağcısı, solcusu olmaz

* Ardahan Belediyesi ile Yalova Belediyesi bir protokol imzalamış, Şimdi ‘Benim Ardahan’da arabam varmış, bunu geri gönderin…’ Bu üslup olarak şık değil.

* Ardahanlılar birleşir 20 tane sıfır araç alır . Bu cenaze arabamızla sadece CHP’lilerin cenazesi taşınmıyor, AKP’lilerin de, MHP’lilerin de, HDP’lilerin de cenazesi taşınıyor. İkinci bir cenaze aracımız yok, olsa bu gün gönderecektim

* Buradan Sayın Cumhurbaşkanı’na sesleniyorum, Ardahan’ı niye kaybettiniz bakmak lazım. 10 yıl iktidar belediye başkanlığı yapıp da bir tane cenaze aracı alamayan bir anlayışla yönetmiş eski belediye başkanı.



* Protokolümüz 10. ayda bitiyor tabii ki göndeririz

