Cennet Koyu oldu cehennem koyu!

Ege bölgesinde özellikle Bodrum ile Didim'deki birbirinden güzel cennet koylar balık çiftliklerine teslim oldu. Yarattıkları deniz kirliliği ve kötü koku yöre sakinlerini ve turizmcileri bezdirdi. Bin tona kadar olan çiftliklerden Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu istenmemesini fırsat bilen balık çiftliği sahipleri, yüzlerce çiftliği art arda açıyor.

Bodrum-Didim arasında denizde 173 balık çiftliği var. Gerçekte ise sayıları bine ulaşan çiftliklerde, özellikle denetimin olmadığı gece saatlerinde kimyasal yem kullanıldığını savunan çevreciler, bunun hem insan sağlığını, hem de deniz ekosistemini tehdit ettiğini dile getirdi.

Bodrum'da yaşayan Türkiye Bankalar Birliği kurucu başkanı ve CHP eski milletvekili Aydın Ayaydın da Bodrum'un tüm koylarının balık çiftliklerine teslim olduğunu söyledi.

Balık çiftliklerinin son iki üç yılda kıyılara çok yanaşarak Bodrum turizmini olumsuz yönde etkilediğini savunan ve eleştiren Ayaydın, “Sadece Türkiye'ye değil, tüm dünyaya mal olmuş son derece modern ve kaliteli tesisler, rezidansların olduğu koylar, Hebil, Göltürkbükü, Hattat koyu balık çiftliklerine esir düştü. Cennet Koyu'nun karşısındaki balık çiftlikleri, Cennet Koyu'nu cehennem koyuna çevirdi. Her zaman 25-30 teknenin demirlediği Cennet Koyu'nda yem kokusu ve çevre kirliliğinden bırakın denize girmeyi durmak bile bir işkence haline geldi” dedi.

Ayaydın, balık çiftliklerinin daha açığa alınmasıyla çözüm olabileceğini de belirtti.