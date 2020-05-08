Çevreci aktivist Serhat Gelendost yaşamını yitirdi

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, 2002 tarihinde yaşamını yitiren “çevreci ana” diye anılan Saynur Gelendost'un oğlu 68 yaşındaki çevreci aktivist Serhat Gelendost geçirdiği kalp krizi sonucu İstanbul'da yaşamını yitirdi.

Bodrum'da yaşarken geçirdiği solunum rahatsızlığı nedeniyle tedavisi için eşi Neşe Gelendost ile birlikte İstanbul'a giden, Gelendost'un öldüğü Bodrum'da belediye anonsu ile dostlarına duyuruldu. Serhat Gelendost'un cenazesi İstanbul Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.

” ANNE VE BABASININ YANINDA DEFNEDİLMESİNİ İSTERDİK”

Saynur Gelendost'un yakın arkadaşlarından ve Mavi Yol Girişimi sözcülerinden Filiz Dizdar “Serhat'ın öldüğünü duyunca inanamadık saatlerce durumu netleştirmeye çalıştık kimseye ulaşamadık. Belki Serhat'ı annesi Saynur ablanın yanına defnetme şansımız olurdu. Çok üzgünüz, Allah rahmet eylesin” dedi.

Saynur Gelendost'un eşi ve Serhat Gelendost'un babası mimar Can Gelendost'ta 22. Ağustos 2004 tarihinde Bodrum'da yaşamını yitirmişti.