Çevreciler kazandı, termik santral projesi durduruldu

Denizli'nin Tavas ilçesine bağlı Avdan Köyü’nde 150 megavatlık iki üniteden oluşması planlanan ve beraberinde maden sahası, atık sahaları, depolama alanları barındıran termik santral hakkında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı durdurma kararı verdi.

Kararı AKP TBMM Grup Başkanvekili Cahit Özkan kamuoyu ile paylaştı. Denizli'de 30'un üzerinde sivil toplum kuruluşu ve çevre örgütleri Avdan Platformu adı altında birleşmiş santralin yapımına karşı mücadele başlatmıştı.

ÇEVRECİLERİ SEVİNDİRDİ

Partisinin il başkanlığında basın toplantısı gerçekleştiren Özkan termik santrale ilişkin gelişmeleri paylaştı. Bakanlığın iki hafta önce karar verdiğini ve santral projesini durdurduğunu söyleyen Özkan, “Karar tamamen siyasi bir karardır. Orada yapılacak bir santralin bölgeye faydası olmayacağı gibi fazlasıyla zarar vereceği görüşünde birleştik. Denizli milletvekillerimiz ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ile birlikte uzun süredir bu konu üzerinde çalışıyorduk” diye konuştu.

AYNI GEREKÇEYLE REDDEDİLDİLER

Firmanın 2016 yılında ÇED süreci başlattığını hatırlatan Özkan, “2016 yılında proje hazırlandı. ÇED süreci değerlendirildikten sonra o proje durdurulmuştu. Geçen yıl yeniden ÇED süreci başlattılar. Nihai ÇED raporu askıya çıktı, itirazlar oldu. Firma 2016 yılında reddedilen projesinde birkaç teknik değişiklik yaparak yeniden müracaatta bulunmuş. 2016'da reddedilmesini gerektiren koşulları düzeltmemiş. Aynı gerekçelerle reddedildi. Biz başından beri bu konuyu takip ediyorduk. Tüm arkadaşlarımızla birlikte orada bir santral yapılmasına karşıyız” ifadelerini kullandı.

“BÖLGEYE ZARAR VERİR”

Avdan'da yapılması planlanan termik santralin zeytinlik alanlara 3 kilometreden daha yakın bir mesafeye sahip olduğunu söyleyen Özkan, “Bölgedeki hem yüzey hem yer altı su kaynaklarına, ormanlık alanlara, tarım alanlarına ve havamıza zarar verecek bir proje. Bizim en kıymetli varlığımız sağlığımız. Eğer proje bunu tehdit ediyorsa elbette karşı oluruz. Yatırımı sağlığın üzerine çıkaramayız. Tüm mücadelemizi hukuk çerçevesinde verdik. Birileri sonradan fark etti ama biz en başından beri mücadelemizi veriyorduk” diye konuştu.

ZOLAN: 16 MADDEYLE İTİRAZ ETTİK

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise ÇED sürecinde Denizli Büyükşehir Belediyesi'nden görüş istendiğini ve çekincelerini aktardıklarını belirterek, “Görüşümüz istendi. Biz de çekincelerimizi yazdık göndendir. Dikkat edilmesi gereken şöyler olduğunu anlattık. Projedeki eksik ve sıkıntıları, yol açacağı zararı yazdık.Nihai ÇED raporu sürecine geldiğimizde 16 maddeden oluşan ve tüm gerekçeleri kapsayan itirazımızı yaptık. ÇED isteyen firmadan tatmin edici cevap gelmedi. Bizim duruşumuz bellidir. En ince detayına kadar bu konuyu çalıştık ve sonuç almaya odaklandık” dedi.