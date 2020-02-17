CHP-AKP kavgası! Başkanın telefonunu afişe yazıp astırdı

Bolu Belediye Başkanı CHP’li Tanju Özcan, 16 Ocak’ta İŞKUR İl Müdürlüğü‘ne başvurarak İşbaşı Eğitim Programı kapsamında 200 kişi talep etti. Belediyeye ait şirket adına yapılan başvuruya İŞKUR olumsuz yanıt verdi. Özcan, İŞKUR İl Müdürü İsmail Yalçın‘ın bakanlık onayına rağmen taleplerine AKP İl Başkanı ve milletvekillerinden gelen talimatla engellediğini iddia etti.

ÖZCAN: MÜDÜR SİYASETTEN TALİMAT ALIYOR

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, başvurularının reddedilmesine sert tepki göstererek, “Validen talimat alması gereken müdür siyasetten talimat alıyor. Bu müdür açıkça “AKP İl Başkanı ve milletvekilleri bana yap demediği için yapmıyorum” diyor. O zaman bu hadsiz müdüre yap desinler. 200 kişiyi ekmek sahibi yapmak istiyoruz, çalıştırmak istiyoruz” dedi.

YALÇIN: BİRİNCİ ÖNCELİK ÖZEL SEKTÖR

Özcan’ın açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını belirten İŞKUR İl Müdürü İsmail Yalçın, “İşbaşı eğitim programları vatandaşların bir meslek edinmelerini ve uzun süreli istihdamda kalmasını sağlamak için düzenlenen faaliyetlerdir. (…) Birinci öncelik özel sektör iş yerleriyle işbirliği yapılmasıdır. Bolu Belediyesi şirketi olan Boluyu Seviyorum A.Ş. de ilgili mevzuat çerçevesinde İşbaşı Eğitim Programı düzenlemeden de daha önceki belediyelerin yaptığı gibi ihtiyacı doğrultusunda doğrudan istihdam yapabilirler” dedi.

AFİŞ HAZIRLATIP BAŞKANIN NUMARASINI YAZDIRDI

Bu gelişmeler üzerine Belediye Başkanı Tanju Özcan, “Bolu halkı bunları bilmeli” başlığıyla bir afiş hazırlatarak AKP İl Başkanı Nurettin Doğanay‘ın telefon numarasını ekledi. Kentin çeşitli yerlerine asılan afişte, “İŞKUR müdürlüğüne haklı ve emsalleri bulunan talebimizi reddetme talimatı veren AKP il başkanını 0533…… numarasından arayıp, tutumunun sebebin, sorabilirsiniz” ifadeleri yer alıyor.

DOĞANAY: TİYATRO SERGİLİYOR

AKP İl Başkanı Nurettin Doğanay, numarasının yer aldığı afişlerin asılmasının ardından Başkan Tanju Özcan hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı:

“Seçim öncesi herkese fütursuzca iş vaadinde bulunan Sayın Tanju Özcan bu sözlerini yerine getirememenin ezikliği, sıkıntısı içinde Ak Partili siyasileri ve kamu kurumlarını hedef alarak siyasi kurnazlık peşinde koşmaktadır. Altı ay içinde kredisi tükendi ve bitti. Bütün bunların farkında olarak Tanju Özcan, İşbaşı Eğitim Programı yalanını ortaya attı. 200 kişiyi işe alacakmış ama ben alınmasına engel oluyormuşum. Böyle bir tiyatro sergiliyor.”

BAKANLIK İZİN VERDİ

Talebe bakanlığın izin verdiğini belirten Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ise şunları söyledi:

* Müdür ‘Bakanlığa sormam gerekir’ dedi. Buyur sor dedik. Bakanlığa sordu, bakanlık olumlu görüş verdi. Evet, belediye de bu imkandan faydalanabilir. Sonra anlaşıldı ki Türkiye’de birçok belediye bu projelerden faydalanıyor. O zaman bizde faydalanalım verin cevabınızı, efendim veremem. Niye vermezsin? Baskı görüyorum. Kim sana baskı gösteriyor? İlk başta yorum yok.

* Sonrasında arkadaşlarımız gidiyor. Onlara diyor ki devletin müdürü, başkana selam söyleyin, şu anda AKP’de milletvekilleri ve il başkanı toplantıda bu konuyu istişare ediyorlar. Bana izin ver derlerse veririm. Demezlerse vermem. Cevap bu. Bunun ayıbını bir tarafa bırakıyorum. İl başkanını arıyorum kardeşim adam senden talimat bekliyor. Bolu için güzel şeyler yapmak istiyorsan ver talimatı. Defalarca uyardık en sonunda müdür dönüş yaptı ve izin vermediklerini söyledi. Ne yaptık bunun üzerine billboardlara çıktık. Olayları özetledik.