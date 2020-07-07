CHP çoklu baro sistemini AYM’ye götürecek

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Özgür Özel, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

MECLİS’TEN GEÇERSE…

AKP ile MHP’nin hazırladığı, çoklu baro sistemine geçişi sağlayacak kanun teklifine değinen CHP’li Özel, teklifin Meclis’ten geçmesi durumunda Anayasa Mahkemesi’ne gideceklerini açıkladı.

BU HAFTA GENEL KURULA GELEBİLİR

AKP ve MHP’nin Meclis’e taşıdığı ‘Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ tartışmalar eşliğinde, TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edildi.

Değişiklik teklifi, avukat sayısı 5 binden fazla olan illerde en az 2 bin avukatın imzası ile birden fazla baronun kurulmasını öngörüyor. Ayrıca, her baro Türkiye Barolar Birliği (TBB) Genel Kurulu’nda 3 delege ve 1 başkanla temsil edilecek.

Yasa teklifinin, bu hafta da Meclis Genel Kurulu’nda ele alınması bekleniyor.