CHP Genel Merkez’den Kadir Aydar’a destek

CHP Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun, Veli Ağbaba, Adana Milletvekilleri Ayhan Barut, Müzeyyen Şevkin, Orhan Sümer ve Burhanettin Bulut, 26. Dönem Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer, CHP İl Başkanı Mehmet Çelebi, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Mersin milletvekilleri Cengiz Gökçel, Alpay Antmen, Hatay milletvekilleri Mehmet Güzelmansur, İsmet Tokdemir, Suzan Şahin, İsmet Tokdemir, İmamoğlu Belediye Başkanı Kasım Karaköse, Adıyaman Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım Ceyhan Belediyesi'nde Başkan Aydar'ın makamında buluştu.

CHP kurmayları, ardından Murat Göğebakan Kültür Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

SİYASİ YASAK GİRİŞİMİNİN ÖNÜNDE DİMDİK DURACAĞIZ

Kadir Aydar'ın Ceyhan halkı tarafından sevilen ve yüksek oy oranıyla seçilmiş bir belediye başkanı olduğuna işaret eden Genel Başkan Yardımcıları ve milletvekilleri, halkın iradesinin önünde kimsenin duramayacağını, Kadir Aydar'a uygulanmaya çalışılan siyasi yasak girişimlerinin önünde dimdik duracaklarını söyledi.

BÜYÜK EMEK VERDİK VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Gerek Ceyhanlıların, gerek Adanalıların ve gerekse CHP Genel Merkezinin tüm kurmaylarıyla kendisine sunduğu desteğe teşekkür eden Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar da, “Tüm amacımız Ceyhanlı hemşehrilerimize dürüst, ilkeli ve tüm kesimleri kapsayan hizmet sunmaktır.

Göreve geldiğimiz andan itibaren gecemizi gündüzümüze katarak büyük emek verdik, bundan sonra da emek vermeye devam edeceğiz” dedi.