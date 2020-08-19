CHP heyeti Duygu Delen’in ailesini ziyaret etti: Erkek şiddeti kurbanı!

CHP heyeti, Gaziantep’te erkek arkadaşının yaşadığı apartmanın penceresinden şüpheli bir şekilde düşerek yaşamını yitiren Duygu Delen’in ailesini ziyaret etti.

Ziyarette CHP Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya’nın yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Gaziantep il ve ilçe başkanları, kadın kolları başkanları, il ve ilçe yöneticileri yer aldı.

“DAVANIN SONUNA KADAR TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ”

CHP Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya, Duygu için adalet istediğini ifade ederek şüpheli ölüm vurgusunda bulundu.

Yılmazkaya, “Ölümüyle hepimizi derinden üzen Duygu Delen kızımızın ailesinin yanındayız. Duygu’nun şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmanın ve davanın sonuna kadar takipçisi olacağız. Delen ailesini yalnız bırakmamak adına taziyedeyiz. Allah rahmet etsin” dedi.

“ERKEK ŞİDDETİ KURBANI”

Ziyarette bulunan Ali Öztunç ise, “17 yaşında erkek şiddeti kurbanı olan Duygu Delen kızımızın ailesini Gaziantep'teki evlerinde ziyaret ederek acılarını paylaştık. Kadına şiddetin her gün arttığı bu günlerde, İstanbul Sözleşmesi'ne karşı olanlar gelip bunu sevgili Duygu'nun annesinin gözlerine bakarak söylesinler” ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz gün Delen ailesinin avukatı, Duygu'nun vücudunda düşmeye bağlı olmayan darp izlerinin mevcut olduğunu kamuoyuna duyurmuştu.