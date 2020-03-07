CHP ile AKP arasında dikkat çeken ‘İdlib’ tartışması!

Önceki gün düzenlenen Çanakkale Belediye Meclisi’ne ‘İdlib’ tartışması damga vurdu.

AKP Grup Başkanvekili Esra Yüksel, Türkiye’nin sınırlarını korumak için İdlib'de olduğunu belirterek; şöyle dedi:

* Orada, terör odaklarını yerinde bertaraf edip ülke sınırlarımızı korumak için varız.

* Güçlendirilmiş savunmamız ile birlikte çok başarılı bir harekat yapıyoruz.

* Bunu da emperyalist güçlerin bu harekattan sonra aldıkları tavırdan izliyoruz.

* Bakış açınızı değiştirmenizi talep ediyorum.

* İnşallah birbirimizi ikna ederiz.

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CHP'Lİ GÖKHAN: ORADA TERÖR ÖRGÜTLERİ DESTEKLENİYOR

Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan ise, İdlib’de terör örgütüne karşı savaşılmadığını tam tersi desteklendiğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

* Orada terör örgütüne karşı savaşılmıyor.

* Tam tersi orada terör örgütleri destekleniyor.

* Çünkü Rusya ve şey, o terör örgütlerine karşı mücadele ediyor. Onun için bizi vuruyorlar. Ben de onu söylüyorum. Sizin dediğiniz öteki taraf.

* PKK, PYD tarafı başka, orada yok.

* Suriye’de şuan bulunduğumuz yerde onlar yok.

* Bilmiyorsunuz, olayı izlemiyorsunuz. PYD, PKK ayrı bir yerde.

İkili arasında geçen tartışma, sosyal medyada gündem oldu. Bazı kullanıcılar Gökhan'ı desteklerken, bazıları ise Gökhan'ın söylemlerinin yanlış olduğunu savundu.