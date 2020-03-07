CHP ile AKP arasında dikkat çeken ‘İdlib’ tartışması!

Önceki gün düzenlenen Çanakkale Belediye Meclisi’ne ‘İdlib’ tartışması damga vurdu.
AKP Grup Başkanvekili Esra Yüksel, Türkiye’nin sınırlarını korumak için İdlib'de olduğunu belirterek; şöyle dedi:
* Orada, terör odaklarını yerinde bertaraf edip ülke sınırlarımızı korumak için varız.
* Güçlendirilmiş savunmamız ile birlikte çok başarılı bir harekat yapıyoruz.
* Bunu da emperyalist güçlerin bu harekattan sonra aldıkları tavırdan izliyoruz.
* Bakış açınızı değiştirmenizi talep ediyorum.
* İnşallah birbirimizi ikna ederiz.
CHP'Lİ GÖKHAN: ORADA TERÖR ÖRGÜTLERİ DESTEKLENİYOR
Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan ise, İdlib’de terör örgütüne karşı savaşılmadığını tam tersi desteklendiğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:
* Orada terör örgütüne karşı savaşılmıyor.
* Tam tersi orada terör örgütleri destekleniyor.
* Çünkü Rusya ve şey, o terör örgütlerine karşı mücadele ediyor. Onun için bizi vuruyorlar. Ben de onu söylüyorum. Sizin dediğiniz öteki taraf.
* PKK, PYD tarafı başka, orada yok.
* Suriye’de şuan bulunduğumuz yerde onlar yok.
* Bilmiyorsunuz, olayı izlemiyorsunuz. PYD, PKK ayrı bir yerde.
İkili arasında geçen tartışma, sosyal medyada gündem oldu. Bazı kullanıcılar Gökhan'ı desteklerken, bazıları ise Gökhan'ın söylemlerinin yanlış olduğunu savundu.