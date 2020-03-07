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CHP ile AKP arasında dikkat çeken ‘İdlib’ tartışması!

Çanakkale Belediye Meclisi'nde Belediye Başkanı CHP’li Ülgür Gökhan ile AKP Grup Başkanvekili Esra Yüksel'in tartışması sosyal medyada gündem oldu. CHP’li Gökhan, bölgede terör örgütlerinin desteklendiğini iddia ederken, AKP’li Yüksel, Türkiye'nin sınırlarını korumak için İdlib’de olduğunu söyledi.

Mehmet ANDAÇ
17:59 -
Haberler Gündem

Önceki gün düzenlenen Çanakkale Belediye Meclisi’ne ‘İdlib’ tartışması damga vurdu.

AKP Grup Başkanvekili Esra Yüksel, Türkiye’nin sınırlarını korumak için İdlib'de olduğunu belirterek; şöyle dedi:

* Orada, terör odaklarını yerinde bertaraf edip ülke sınırlarımızı korumak için varız.

* Güçlendirilmiş savunmamız ile birlikte çok başarılı bir harekat yapıyoruz.

* Bunu da emperyalist güçlerin bu harekattan sonra aldıkları tavırdan izliyoruz.

* Bakış açınızı değiştirmenizi talep ediyorum.

* İnşallah birbirimizi ikna ederiz.

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CHP'Lİ GÖKHAN: ORADA TERÖR ÖRGÜTLERİ DESTEKLENİYOR

Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan ise, İdlib’de terör örgütüne karşı savaşılmadığını tam tersi desteklendiğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

* Orada terör örgütüne karşı savaşılmıyor.

* Tam tersi orada terör örgütleri destekleniyor.

* Çünkü Rusya ve şey, o terör örgütlerine karşı mücadele ediyor. Onun için bizi vuruyorlar. Ben de onu söylüyorum. Sizin dediğiniz öteki taraf.

* PKK, PYD tarafı başka, orada yok.

* Suriye’de şuan bulunduğumuz yerde onlar yok.

* Bilmiyorsunuz, olayı izlemiyorsunuz. PYD, PKK ayrı bir yerde.

İkili arasında geçen tartışma, sosyal medyada gündem oldu. Bazı kullanıcılar Gökhan'ı desteklerken, bazıları ise Gökhan'ın söylemlerinin yanlış olduğunu savundu.

FOTO: SÖZCÜ

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