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CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin: Erdoğan’ı FETÖ’cülerin dinlediğini bir tek SÖZCÜ duyurmuştu

Tarih: 14 Kasım 2012... Başbakan olduğu dönemde Recep Tayyip Erdoğan’ın evi ve ofisinde dinleme cihazı (böcek) bulundu. Bu skandalı, SÖZCÜ duyurdu. Haberimizin ardından soruşturma başlatıldı. CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Türkiye’nin gündemine oturan o haberi hatırlattı ve çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Başak KAYA
06:00 -
Haberler Gündem
CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin: Erdoğan’ı FETÖ’cülerin dinlediğini bir tek SÖZCÜ duyurmuştu

Gürsel Tekin, Erdoğan'ın FETÖ tarafından böcek konularak dinlediğini haber yapan tek gazetenin SÖZCÜ olduğunu belirterek, “O dönemde, bunu kimse yazmaya cesaret edememişti. Manşetten duyuran tek gazete SÖZCÜ olmuştu. Bugün ise SÖZCÜ yazarları FETÖ'cülük ile suçlanıyor. Ama toplum, SÖZCÜ'nün FETÖ ile nasıl göğüs göğüse çarpıştığını bildiği için bu yalanlara inanmıyor” dedi. Tekin, şunları söyledi:

SÖZCÜ, Erdoğan'ın evinde ve ofisinde böcek bulunduğunu manşetten duyurdu.

‘KORKUSUZCA YAZDI…'

“FETÖ'nün devletin can damarlarına sızdığı ve herkesi dinlediği dönemde uyarmıştık. Ancak bu uyarıyı dinlemeyip duymazdan geldiler. Erdoğan'ın korumalarına böcek soruşturması sonrası operasyon düzenlendi. Hem Erdoğan'ın dinlendiğini hem de yapılan operasyonu korkusuzca yazan tek bir gazete vardı,  SÖZCÜ… Sonraki süreçte Amerika'ya kaçan İranlı iş adamı Rıza Zarrab'ın böcekleri Türkiye'ye getiren firma ile bağlantısını da yine SÖZCÜ belgeleriyle ortaya koydu. O dönmede Erdoğan'a mektup yazıp ‘Bu çete seni dinliyor' uyarısında bulundum. Konuyu Meclis'e taşıdım. AKP yöneticileri beni iftira ile suçladılar, ‘Kardeş kavgası yaratıyor' dediler, etmedikleri hakaret kalmadı. O dönem bana ve SÖZCÜ'ye hakaret edenler bir özür bile dilemediler. Yandaş medya bu haberleri yalanlamak için çalıştı. Ancak Erdoğan katıldığı canlı yayında iddiaların doğruluğunu açıklayınca kabullenmek zorunda kaldılar.”

SÖZCÜ, soruşturmadaki gelişmeleri de böyle haber yaptı

‘DAYANIKSIZ DELİLLER…'

SÖZCÜ'ye FETÖ'ye yardım iddiasıyla açılan davayı da hatırlatan Tekin, “Şimdi kalkmış SÖZCÜ'ye FETÖ yaftası yapıştırmaya kalkıyorlar. Uydurmalar ve dayanaksız, üretilmiş delillerle SÖZCÜ'yü mahkum etmeye çalışıyorlar. Halkın gözünde SÖZCÜ alnının akıyla gazetecilik yapmaya devam ediyor. Bu iftiraları atanlar ise kendilerini çocuklarına nasıl anlatacaklar, merak ediyorum” dedi.

Son güncelleme: 02:08 01.02.2020
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