CHP İstanbul’da kongre heyecanı

Kongrede 677 delegenin oylarıyla CHP İstanbul İl Başkanı, yönetim kurulu, disiplin kurulu ve kurultay delegeleri belirlenecek. Seçilen kişiler iki yıl süreyle görev yapacak. Tek aday mevcut başkan Canan Kaftancıoğlu‘nun olduğu seçimde blok liste çıkacak.

Kongreye katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu‘nun konuşmasından satırbaşları şöyle:

* Yeni bir çığır açtık, kararlı olarak yolumuza devam ediyoruz. Bu ülkeye huzur ve kardeşliği getireceğiz, kimsenin kuşkusu olmasın. Yeni bir siyaset anlayışını getiriyoruz.

* Dünyaya bakışımız, insana bakışımız farklıdır; sevgi, barış, kardeşlik üzerinedir. Bu yoldan yürüyeceğiz. Hiçbir zaman endişeye kapılmadık. İnanıyorsak söylediğimiz her sözün arkasında kapı gibi duracağız.

* İşgal altındaki bir ülkede, yüzyıl önce, bir grup insan yola çıktı. Biz burada aynı heyecanı yaşamak ve yaşatmak zorundayız. Yüzyıl önceki koşullar çok daha zordu, bugünkü koşulların da zor olduğunu biliyorum ama önemli olan zorluğu aşmaktır.

* Demokrasinin ağır yaralar aldığını görüyoruz. Bizlere düşen bir görev var. Bireysel beklentilerin tamamen ötesine çıkmak zorundayız. Her birimize düşen fedakarlık vardır. Özveriyle yola çıktık. Başarıyı özveriyle yakalayacağız.

* Hiç kimse unutmasın yüzyıl önce yolumuz nasıl Mustafa Kemal’in arkadaşlarıysa bundan sonra da öyledir. Yüzyıl sonra bize yakışan cumhuriyeti demokrasiyle taçlandırmak. Önümüzdeki süreç iktidar!