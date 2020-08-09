CHP kadın kurultayına Kaftancıoğlu damgası! Başkan Köse’den İstanbul İl Başkanı’na sert eleştiri

CHP geçen ay sonunda yaptığı büyük kurultayla parti yönetimini belirlemişti. CHP Kadın Kolları da bugün yine Ankara Bilkent Odeon'da gerçekleşen kurultay ile yeni başkanını seçiyor.

Kurultay’da yeniden aday olan mevcut başkan Fatma Köse’den İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu’na sert eleştiri geldi.

Köse, Kaftancıoğlu'nun “4 gündür il il arayarak delegenin iradesine ipotek koyduğunu” söyledi. Köse, “böyle kadın kurultayı olmaz. Herkes haddini bilecek. Gidin il başkanlığınızı yapın, kadın kolları kurultayına karışmayın” dedi.

“KAVGA ETMEK İÇİN BURADA DEĞİLİZ”

Fatma Köse'nin Canan Kaftancıoğlu'na eleştiri getirdiği konuşması şöyle;

*Az evvel İstanbul il başkanımız burada emekten bahsetti. Örgütlü mücadeleden bahsetti. Birlikte yol yürümekten bahsetti. Bu partide kadın gücünden bahsetti.

*Dört gündür tüm illeri arayarak tüm il başkanlarını devreye sokarak delegasyonun iradesine ipotek koymak sayın il başkanım ne kadar doğru acaba. Bunu size sormak istiyorum. Ne kadar doğru?

*Bu partide Kadın Kolları Kurultayı’nı yapıyoruz. Birbirimizle kavga etmek için burada değiliz. Bu kurultay kadınları ikiye, üçe dörde, beşe böldü.

*Bunu özellikle anlamanızı istiyorum. İstanbul İl Başkanının buraya çıkıp, ‘Değerli delegeler, kendi iradenizi kullanın” demesini beklerdim, delegenin iradesine ipotek koymasını beklemezdim. Kadın olduğun için saygı duyuyoruz, erkek siyaseti yapsın diye değil.