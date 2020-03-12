CHP Kurultayı ertelenecek mi?

CHP Sözcüsü Faik Öztrak corona virüsü ile ilgili açıklamalarda bulundu. Virüs nedeniyle CHP’nin 28-29 Mart tarihinde yapmayı planladığı 37’nci Olağan Kurultayı’nın ertelenip ertelenmeyeceği merak konusuydu.

Bu konuyla açıklama yapan Öztrak Sağlık Bakanlığı'nın alacağı önlemleri yakından takip ediyoruz. Bu önlemleri izlemeye devam edeceğiz ve önlemler çerçevesinde yapılması gerekenleri yapacağız. Ama kurultayın ertelenmemesi bizim temennimizdir.

Parti adına açıklama yapan Öztrak’ın konuşmasından satır başları:

* 2020’ye felaket ve sıkıntılarla başladık. Deprem, çığ felaketi ve uçak kazasında onlarca vatandaşımızı kaybettik.

* Şimdi de koronavirüs Türkiye sınırlarına girdi. Bu hayatımızı ciddi şekilde değiştirecektir. Korku ve panik yerine bilinçle hareket etmek zorundayız. Salgın, dün Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemik olarak tanımlandı.

* Etkilenen insanların sayısı 130 bine yaklaştık. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 4 bin 500’ü geçti. Devletlerin birinci önceliği vatandaşların sağlığını korumaktır.

* Ülkemiz koronavirüsün en son girdiği coğrafyalardan biri oldu. Bu çerçevede tüm sağlık çalışanlarına ve Sağlık Bakanlığı’na teşekkür ediyoruz. Yeterince merkez kurulduğunu da ilgililerin açıklamalarından öğrendik.

* Koronavirüs çok hızlı yayılan bir virüs. Bulaştırmamak için her kesime düşen görevler var. Bu hastalığın yayılması için ortak hareket etmeli, paniğe kapılmamalıyız. Kriz anlarında en çok önemli olan güvendir. Salgın sadece küresel sağlığı tehdit etmiyor, küresel ekonomiyi de tehdit ediyor.

* Küresel yatırımlar ciddi baskı altında. Tüm uluslararası kuruluşlar alarma geçmiş vaziyette. Şu anda tüm ekonomiler hem arz hem de talep kanalından çok ciddi darbe yiyor. Dünya daha önce görmediği bir ekonomik krizle karşı karşıya.

* Sağlık Bakanlığı'nın alacağı önlemleri yakından takip ediyoruz. Bu önlemleri izlemeye devam edeceğiz ve önlemler çerçevesinde yapılması gerekenleri yapacağız. Ama kurultayın ertelenmemesi bizim temennimizdir.