CHP Sözcüsü Faik Öztrak: Aşıda torpil felaket olur

CHP, 2020 yılının son MYK toplantısını gerçekleştirdi. Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, MYK toplantısının ardından gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Aşılamada oluşabilecek adaletsizliklere karşı uyarıda bulunan Öztrak, bugün açıklanan ve 2 bin 825 lira olarak belirlenen net asgari ücretin yetersiz olduğunu ifade etti. Öztrak, bugünkü Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Erdoğan'ın net asgari ücreti 3 bin 100 lira olarak açıklaması gerektiğini söyledi.

“AŞILAMADA ZAMAN KAYBEDİLİYOR”

Öztark'ın konuşmasından satır başları şöyle:

* Saray şimdi aşı konusunda da kötü bir yönetim sergiliyor. Aşı gelmeden önce KDV'si geldi ancak 11 Aralık'ta gelecek denen aşılar hâlâ ortada yok. Dün akşam gelecekti şimdi Çin gümrüğünde corona vakaları var birkaç gün gecikecek deniyor. Oysa pek çok ülkede aşılama başladı bile.

* Aşılamada kaybettiğimiz her dakika ülkemizin zarar hanesine yazılıyor. Gelen aşıların uygulamasında şeffaflık ve adalet çok önemli. Dünyada üçüncü faz incelemelerini geçmiş sadece 2 aşı var; Astrazeneca ve pfizer biontech ama bu aşılardan her nedense yeterince tedarik edilmediği anlaşıldı.

* Neden aşılarda gerekçi çeşitlendirme yapılmadı? Neden üçüncü faz değerlendirmesinden geçmiş aşılardan yeterli sayıda alınamadı? Saraydan bu sorulara da cevap bekliyoruz. Gelecek aşıların adaletli bir şekilde, hiçbir kayırma olmadan en kırılan gruplardan başlayarak, planlı programlı bir şekilde yapılması gerekiyor. Uyarıyoruz; Aşıda torpil tam bir felaket olur.

“EN AZ NAKLİ DESTEK, EN FAZLA KREDİ VEREN ÜLKEYİZ”

* Corona virüsü salgını elbette öncelikle bir sağlık krizi ama ekonomiye de büyük darbeler vuruyor. Bazı iş kollarında faaliyetler salgını önlemek için tamamen durduruluyor.

* Ülkeler bu iş kollarında faaliyette bulunanlar için salgının ardından bu işletmelerin hızla ayağa kalkmalarını sağlamak için vatandaşlarına karşılıksız paralar veriyorlar. Biz de ise saray yönetimi milletimize 5 maske bile dağıtamadı. Devletine 40 yıl vergi veren esnaflarımıza 40 gün bakamadı. Destek yerine IBAN numarası vererek bağış topladı.

* Ülkemiz kendi liginde vatandaşına en az doğrudan nakli destek buna karşı en fazla kredi veren ülke oldu. Saray destek vermedi faiziyle geri alınacak borç verdi. Her zaman yaptığı gibi pansumanla aspirinle bu işi de atlatırız zannettiler.

ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

* CHP olarak biz asgari ücretten gelir vergisi alınmamalı ve asgari ücret net en az 3 bin 100 lira olmalı dedik. Ama saray pazarlıklardan sonra net asgari ücreti 2 bin 825 lira olarak açıkladı. Vergiden de vazgeçmedi. Bu zulümdür, ülkenin şartlarına uygun değildir. Nitekim işçi kesimi de bu ücreti reddetmiştir.

* Bugün bu memlekette 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 2 bin 517 lira yoksulluk sınırı ise 8 bin 198 lira. Ücretiyle geçinenlere açlık sınırının hemen üzerinde yoksulluk sınırının da 4'te 1'i kadarında bir asgari ücret vererek, insanlar eğitim masraflarını kiralarını faturalarını nasıl ödeyecekler bunu düşünüyor musunuz?

* Asgari ücret adı üzerinde en düşük ücret. Asgari düzeyde geçimini sağlayacak kadar maaş alan bir işçiden nasıl gelir vergisi alıyorsunuz? Zaten ondan dolaylı vergiyi alıyorsunuz bari üstüne ondan gelir vergisi almayın.

* 5 müteahhitin milyarlarca liralık vergi borçlarını affediyorsunuz. Dünyanın ilk 10'nu arasına giriyorlar devletten ihale alan şirketler arasında. Asgari ücretliden neden vergi alıyorsunuz?

“SARAY NEDEN BUNUN ALTINDA KALIYOR?”

* Genel başkanımız belediye başkanlarımıza en az net 3 bin 100 lira asgari ücret verip veremeyeceklerini sordu. Belediyelerimiz gerekli incelemeleri yaptılar bunun verilebilir olduklarını tespit ettiler.

* Genel başkanımız da belediyelerimize talimat verdi en az 3 bin 100 lira net asgari ücret uygulamasına bizim belediyelerimizde başlayın dedi. Şimdi belediyelerde devlet kurumudur.

* Biz belediyelerimize ayda net 3 bin 100 asgari ücret verebiliyoruz çalışanlarımıza. Saray neden bunun altında kalıyor? Bu sadece siyasi tercihtir. Başka hiçbir şey olamaz.

* Bu akşam Bakanlar Kurulu toplantısının ardından Erdoğan'ın asgari ücreti 3 bin 100 lira yapmasını bekliyoruz. Her şeyi yapabiliyor.

* Aksi taktirde sayısını açıklamadıkları milyonlarca asgari ücretliyi değil, saray sosyetesine mensup 4 maaşlıları dolarla garanti verilen saray müteahhitlerini tercih ettikleri bir kez daha ortaya çıkacaktır.

CHP’Lİ VEKİLİN PINAR GÜLTEKİN’İN BABASINI ARAYARAK ‘DAVADAN VAZGEÇ’ DEDİĞİ İDDİASI

* CHP olarak biz genel merkezimiz, meclis grubumuz bu tür olaylar karşısında taviz vermeyiz. Bu tür olaylara hiçbir şekilde izin vermeyiz.

* Bu iddiaların mesnetsizse dayanağı yoksa gerekli her türlü hukuki takibi yaparız.

* Milletvekili arkadaşımız açıklamasını yapmıştır. ‘Taziyede bulunmak için aileyi aradım 1,5 dakika konuştum, bu iddialar ispat edilirse CHP’den de milletvekilliğinden de istifa ederim’ diyor. Bu mesnetsiz iddiaların hukuki takibini yapacağız.

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