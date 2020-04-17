CHP Yalova İl Başkanı: Yalova yasak kapsamına alınsın vakalar arttı

SÖZCÜ’ye konuyla ilgili açıklama yapan CHP Yalova İl Başkanı Mehmet Gürel, “Yalova, sokağa çıkma yasağı olan üç büyükşehir İstanbul, Bursa ve Kocaeli’nin tam ortasında bir kent. Sosyal medya paylaşımlarında son zamanlarda corona virüsü vakalarının ciddi oranda arttığı bilgilerini alıyoruz. Bu bizleri çok tedirgin ediyor” dedi.

“UZUN KUYRUKLAR OLUŞUYOR”

Gürel, “Kent içi ulaşımda bazı minibüslerde yasal sınırı geçen uygulamar olduğunu görüyoruz. Özellikle bankaların önünde 200 metre uzunluğunda kuyrukların olduğunu gözlemliyoruz. Yalova'da ilgili birimlerin ciddi tedbirlerin alınması gerek” diye konuştu.

“SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UYGULANMALI”

Yalova’da sosyal medya da ciddi bir çığlığın olduğunu vurgulayan Gürel, “Sonrasında pişman olmamak için Yalova’da sokağa çıkma yasağı uygulanmalı. Ana muhalefet partisinin Yalova’da ki örgütünün temsilcisi olarak bu konuda sizleri hem bilgilendiriyor hem de uyarıyorum” ifadelerini kullandı.



“ALLAH AŞKINA MASKEYİ VATANDAŞA ULAŞTIRIN”

“Son zamanlarda maske kullanımı zorunlu hale getirildi fakat insanlar maskeye ulaşamıyor” diyen Gürel, şöyle konuştu:

* Bu benim hayatımda gördüğüm en komik olaylardan biri. Devletin ‘rahat olun, ben size ulaştıracağım’ dediği maskenin vatandaşa ulaşamaması söz konusu. E-Devlet kanalından PTT aracılığı ile dağıtılacak dendi. İnternet kullanmayan var.

* Eczanelere gidenler gelmedi yanıtı alıyor. Allah aşkına bir şekilde maskeyi vatandaşa ulaştırın. Bir maskeyi dağıtmak ne kadar zor olabilir. Yurt dışına maske gönderiyoruz. Kendi vatandaşımıza maske bulamıyoruz.

* Onun için de tüm hemşehrilerime sesleniyorum candan daha iyi olanı yok. Lütfen, duyarlı olun. Evde kalın. Hep beraber bu salgını atlatacağız.

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