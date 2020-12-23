CHP’den DSÖ’ye corona aşısı çağrısı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ), Covid-19 salgınına ilişkin ‘Çağrı Mektubu' gönderdi. Mektubu dünyadaki 96 Sol – Sosyal Demokrat partiye de gönderen CHP lideri Kılıçdaroğlu, bu partilere de dayanışma ve destek çağrısı yaptı.

Kılıçdaroğlu DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus'a hitaben yazdığı mektupta şöyle denildi:

* İnsanlık ailesinin tüm fertlerinin Covid-19 aşısına erişimini sağlayacak, aşı ve tedaviye erişimin küresel düzeyde kamu malı olarak kabul edilmesini ve insanlık yararına kullanılmasını güvence altına alacak bir kamucu küresel anlaşmaya liderlik yapması için DSÖ'ye her zamankinden daha çok sorumluluk düşmektedir.

* Bu kapsamda, sosyal demokrat ve evrensel sol ilkeleri paylaştığımız siz kardeş partimizle DSÖ'ye yaptığım çağrıyı ekte bilginize sunuyorum. Paylaştığımız ilkeler ışığında benzer bir çağrıyı dört bir koldan yaptığımız takdirde dayanışmayla aşının hakça ve eşit dağıtımını sağlayacağımıza ve var olan engelleri aşıp değişim yaratacağımıza inancım tamdır”.

“GÜVENCE ALTINA ALINMASI İÇİN UĞRAŞ VERİLMELİ”

Mektupta Kılıçdaroğlu, Covid-19 ile ilgili bilgi, veri ve teknolojilerin bir havuzda toplanması gerektiğini vurgulayarak, “Bu bilgi ve teknolojilere tüm ülkeler tarafından özgürce erişilebilmesinin sağlanması, aşı ile ilgili tüm araçların fikri mülkiyet haklarından bağımsız hale getirilmesi, yeterli üretimle eşitlikçi dağıtımın ve karşılanabilir fiyatlandırmanın güvence altına alınması için uğraş verilmesi gereklidir” ifadelerini kullandı.

“DSÖ'YE ÖNEMLİ GÖREVLER DÜŞÜYOR”

Aşılama hizmetinin, küresel olarak risk gruplarından başlayarak herkese sağlanabilmesi konusunda yaşanabilecek engellerden ve günümüz ihtiyaçlarını karşılayamamasından endişe duyduklarını belirten Kılıçdaroğlu, “Bu endişelerin giderilmesi ile ilgili şu ana kadar gösterilen çabalara ek olarak DSÖ'ye önemli görevler düştüğü açıktır, çağrımız da bu yöndedir” dedi.

“LİDERLİK VE KOLAYLAŞTIRICILIK YAPMALI”

Aşılamanın birinci basamak sağlık hizmetlerinin temel bir bileşeni ve tartışılmaz bir insan hakkı olduğunu hatırlatan Kılıçdaroğlu, hükümetlerin yurttaşlarının sağlık hakkını güvenceye alabilmek için yeterli miktarda aşı temin etme zorunluluğu olduğunu ve bunun ancak kamusal üretimle karşılanabileceğini vurguladı.

Aşı ve tedaviye erişimin küresel düzeyde kamu malı kabul edilmesi ve insanlık yararına kullanılması gerektiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, “Bu konuda DSÖ, bugün yürütülen küresel yanıt programı çerçevesini aşacak, kamucu bir yaklaşımı temeline alacak küresel bir anlaşma yapılması için liderlik ve kolaylaştırıcılık yapmalıdır” çağrısı yaptı.

“HER ADIMI HER PLATFORMDA DESTEKLEYECEĞİZ”

Özünde eşitlik ve dayanışma olan bir “halkların aşısı” yaklaşımının, tüm insanlık ailesini salgından kurtarabileceğine ve gelecekte ortaya çıkabilecek salgınlara karşı koruyabileceğini ifade eden Kılıçdaroğlu mektubu şöyle bitirdi:

* DSÖ, insanlık ailesinin karşı karşıya kaldığı bu büyük sınav karşısında tarihi bir misyon üstlenmelidir. Ayrımsız tüm insanların aşılanması hedefine yönelik olarak uluslararası anlaşma ve sözleşmelerin hayata geçmesi ve sağlık alanında kamucu bir anlayışın işlevsellik kazanması tarihe olan borcumuzdur. Dayanışma duygularımızla bu yönde atacağınız her adımı iş birliği içinde olduğumuz her platformda destekleyeceğiz.

BÖKE'DEN ‘ÖNCÜLÜK' ÇAĞRISI

Söz konusu çağrılarla aynı anda Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) üyesi ve Sosyalist Grup Başkanvekili, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke de AKPM'de aynı içerikte bir önergeyi imzaya açtı.

Önerge sağlık sektörünün yapısının ve aşı tedarikini şekillendiren uluslararası kural ve düzenlemelerin yeniden gözden geçirilmesini sağlayacak çok taraflı ve bütüncül bir çerçeveye olan ihtiyacı tespit ediyor.

Önergede, bu ihtiyaç kapsamında, “Avrupa Konseyi'nin Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) ve tüm paydaşları bir araya getirecek bu bütüncül, çok taraflı çabaların oluşturulmasına liderlik ederek insan hakları temelli ve kamu yararı güden bir çerçevenin oluşmasına öncülük yapması” çağrısı yapılıyor.

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