CHP’den karantina çağrısı: Taksit taksit alınan tedbirler sürecin uzamasına neden oluyor

CHP Sözcüsü Faik Öztrak’ın açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:

* 20-65 yaş arası çalışan insanlarımız akşam olduğunda nereye geri dönüyor? Evden çıkmayan aile bireylerinin yanına. Evden çıkmayan insanlarımızın yaptığı fedakarlık boşa gidiyor. Alınan tedbirlerin gecikmesi sürecin uzamasına neden oluyor.

* Biz bu yüzden zorunlu karantina ve izolasyon uygulayın, ekonomik önlemleri alın diyoruz. Taksit taksit alınan tedbirler sürecin uzamasına neden oluyor. İktidar ne pahasına olursa olsun üretim sürsün beklentisinde.

EKONOMİ ELEŞTİRİSİ

* Saray milletin sesini duymuyor. Ekonomiden sorumlu bakan Tweet atmaktan başka bir şey yapmıyor. İşi ne kadar hafife aldığını dünya aleme gösteriyor.

* Erdoğan, “Salgın nedeniyle 2023 hedeflerinin önündeki engelin kendiliğinden kalktığını” söylüyor. Saray’da size ne yiyip, içiriyorlar, bu nasıl bir ruh halidir? Erdoğan’ın yerinde olsak bu cümleyi yazıp getiren danışmanı bir dakika yerinde tutmayız. Bu milletle açıktan alay etmektir.

IMF TARTIŞMALARI

* Ekonominin dümeninin IMF’ye verileceği izlenimini veren bir görüşme piyasalarda bir toparlanmaya neden oluyorsa iktidarın güvenilirlik konusunda ciddi bir açığı var demektir.

Ayrıntılar geliyor…