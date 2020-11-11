CHP’den İstanbul’da riskli alan tepkisi

Ümraniye İlçesinde bölgenin plansız kalmaması için 7 milyon 150 bin metrekare alan CHP'nin desteği ile Kasım 2017 tarihinde Ümraniye Belediye Meclisi'nde oy birliği ile onaylanmıştı.

4 Kasım 2020 tarihli Resmi Gazete ilanında yayımlanan 3164 sayılı Cumhurbaşkanı kararnamesi ile sadece 104 yapı, 218 bağımsız birimin yer aldığı 62 dönümlük kısmı riskli alan ilan edildi. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu, meclis üyeleri ve il yöneticileri ile birlikte küçük bir bölümü riskli alan ilan edilen Elmalıkent Mahallesi'ni ziyaret ederek mahalle sakinlerinin sorunlarını dinledi.

“DEPREM BAHANESİYLE RANTA AÇILIYOR”

Kaftancıoğlu, “Vatandaşın mülkiyet ve deprem sorununa çözüm bulmak yerine depremi gerekçe göstererek yeni rant yaratmaya ve Ümraniye'nin kalan yeşil alanlarını yok etmeye dönük bir karar olduğu aşikardır” dedi. Kaftancıoğlu sözlerine şöyle devam etti:

“Vatandaşı düşünüyoruz diyenler Ümraniye'de diğer alanlarda riskli olduğu raporlarla sabit yapılarda her gece korkuyla uyuyan vatandaşların olası bir depremde kendilerine mezar olacağı bilinen yapılarına dair hiçbir şey yapılmıyor. Özellikle bu alanın riskli ilan edilmesi iktidarın ve Ümraniye Belediyesinin niyetinin ne olduğunu tüm çıplaklığıyla ortaya koyuyor.”

‘'BURAYI AKP İKTİDARI DÖNÜŞTÜRMEYE ÇALIŞIYOR''

Mahalle sakinleri de ‘'Burayı AKP iktidarı dönüştürmeye çalışıyor. Boş arsaları riskli alan ilan ediyor” diyerek tepkilerini dile getirdiler. Konunun takipçisi olacaklarını söyleyen Kaftancıoğlu “İstanbul'un deprem problemini ve İstanbulluların mülkiyet sorununu çözmek bütünlüklü bir bakışı ve merkezine rantı koymayan bir anlayışı gerektirir. Bütünlüklü bir kentsel yenilenmede yerel yönetimler, merkezi yönetim ve mülkiyet sorunu yaşayan vatandaşların bir araya gelerek sorunu çözmeleri gerekir. Biz biliyoruz ki İstanbul'da vatandaşın mülkiyet sorunu çözülebilir, depremdeki olası riskler azaltılabilir” dedi.

CHP MECLİS GRUBUNUN ÖNERGELERİ İSE REDDEDİLMİŞTİ

Ümraniye CHP Belediye Meclis Grubu, usule dair eksikliklerin acilen giderilip bölgenin imar planından yoksun kalmaması için Temmuz 2020 ve Eylül 2020 tarihlerinde Ümraniye Hekimbaşı, Topağacı, Dumlupınar Mahalleleri ve Kazım Karabekir, Elmalıkent, İnkılap Mahallelerinin bir kısmına ilişkin uygulama imar planı konulu gündem önergeleri vermiş ve verilen önergeler AKP Grubu tarafından reddedilmişti.