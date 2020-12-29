CHP’den, mazot ve gübreden ‘ÖTV alınmasın’ alınmasın teklifi

TBMM Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi ve CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel, çiftçilerin üretim maliyetlerinin yüksekliği göz önünde bulundurularak bu yükün azaltılması için kanun teklifi verdi. Mazot ve gübrede ÖTV'nin kaldırılmasını teklif eden Gökçel, bunun yanı sıra düzenleyici kurumların piyasada çiftçiyi koruyacak önlemler alması gerektiğine de vurgu yaptı.

GIDA GÜVENLİĞİMİZ TEHLİKEDE

Mevsimsel etkilerden bağımsız tamamen arz ve talep dengesine bağlı olarak gıda ürünlerindeki fiyat artışı, gıdaya erişimi zorlaştırmaya başladığına dikkat çeken Gökçel, bunun yanı sıra tarım sektörünün toplum kalkınmasında önemli bir rol üstlendiğini ve bir istihdam kaynağı olduğunu vurguladı.

Potansiyeline rağmen her yıl tarımsal istihdamın daha da azaldığının altını çizen Gökçel, “Şuanda istihdam edilenlerin yüzde 19'u tarım sektöründe istihdam edilmektedir. Ancak bu istihdam oranı her geçen yıl azalmaktadır. Tarımsal istihdam oranı yalnızca 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 4 azalmıştır. Son 18 yılda tarımsal istihdam yüzde 44 düşmüştür. Tarımsal istihdamın bu denli azalmasında elbette tarımsal girdilerin fiyatlarındaki artış etkilidir” dedi.

KÜÇÜK ÇİFTÇİ AYAKTA DURAMIYOR

Tarımda yaşanan krizin ve iktidarın çözüme yönelik politikalar üretememesinin özellikle küçük çiftçileri mağdur ettiğinin altını çizen Gökçel, “Küçük çiftçi artık ayakta duramayacak halde. Tarımsal girdilerin ve maliyetlerin finansmanında zorluk yaşamakta ve sonucunda sektörden uzaklaşmaktadırlar. Tarımsal üretimin tekelleşmesi ve şirketler eliyle yürütülmeye başlanması gıda güvenliği açısından bir tehdit oluşturmaktadır.

Küçük aile işletmeleri tarımsal ürün desenlerini ve yerelliği yaşatması bakımından gıda güvenliğinin sağlanmasında önemli birer aktördürler. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü(FAO) küçük çiftçiliğin tehlikede olduğuna yönelik uyarılar yaparak, tarımda küçük aile işletmelerinin önemine sürekli vurgu yapmaktadır. Küçük aile işletmelerini korumak ve üretimde sürdürülebilirliği yakalamak için bu işletmelerin maliyetleri düşürülmelidir. Bu maliyetlerin başında motorin, gübre ve tohum maliyetleri gelmektedir” ifadelerini kullandı.

ÖTV'NİN KALDIRILMASI YETMEZ DÜZENLEYİCİ KURUMLAR GEREKLİ

Mazot ve gübrede ÖTV'nin kaldırılmasını teklif eden Gökçel, bunun yanı sıra düzenleyici kurumların piyasada çiftçiyi koruyacak önlemler alması gerektiğine de vurgu yaptı. Gökçel, şunları söyledi:

“ÖTV'nin kaldırılması maliyetler açısından çok önemli. Özellikle küçük aile işletmeleri tarımın sürdürülebilir olmasını sağlayan işletmeler ancak şuan ayakta duracak halleri kalmadı. Bu yüzden girdi maliyetleri düşürülmeli ve piyasanın insafına bırakılmamalı. ÖTV kaldırılsa bile fiyatlarda aynı etkiyi göremediğimiz zamanlar oluyor bunun için Gübretaş, Et ve Süt Kurumu gibi kuruluşların amaçları doğrultusunda harekete geçirilmesi de gereklidir. Bu kurumların üretici ve tüketici yararına harekete geçirilmesi çağrısını da yapıyorum.”

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