CHP’den sokağa çıkma yasağı açıklaması!

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

“YARGIYA GÜVEN YÜZDE 20”

Yargının AKP döneminde Cumhuriyet tarihinin en kötü dönemini yaşadığını kaydeden CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, şunları söyledi;

*AKP iktidara geldiği zaman hâkim, savcı sayısı 7.500’dü. 3.500 civarında hâkimin emekli olduğu düşünüldüğünde, şu anda 24 bin hâkim, savcı var. 5 bin hâkim, savcı ihraç ettiniz.

*Yani bu rakamlara göre bütün cumhuriyet tarihinde alınan hâkim, savcıların 6-7 katını siz atadınız. Bütün araştırmalar yargıya güvenin yüzde 20 olduğunu gösteriyor. Cumhur İttifakı’nın oy oranı da yüzde 40'ı yani Cumhur İttifakı’na oy verenlerin bile en az yarısı yargıya güvenmiyor.

*On sekiz yılda cumhuriyet tarihinde olmadığı kadar yargıya güven azaldı. Niye çünkü yargı tek bir kişinin ağzına bakıyor, tek bir kişi yargının kararını veriyor. Einstein diyor ki; “Nedenleri değiştirmeden sonuçların değişeceğini beklemek budalalıktır.” Bizim söylediklerimizi anlamıyorsunuz, dinlemiyorsunuz.

*Yine, çok önemli bir düşünür, bir aydın, Victor Hugo diyor ki; “Bir ülkede yargılanmaların adil olmasının yanında adil görünmesini de sağlamanız lazım. “Tüm yargıçlar, HSK, Anayasa Mahkemesi bir kişiye bağlı, tüm bunları sadece bir kişi atıyor. Allah aşkına, böyle bir yargıya güven olur mu? Bir siyasi partinin atadığı yargıya güven olur mu?

“ANKARA'YI PARSELLEYEN BİR TROL ODA TV'Yİ HEDEF ALDI”

ODA TV operasyonuyla ilgili konuşan Ağbaba,“Hatırlayalım, geçtiğimiz hafta Oda TV’ye bir operasyon yapıldı, Barış Terkoğlu ile Barış Pehlivan’a. Nasıl oldu? Ankara’yı parsel parsel parselleyen bir trol 28 Şubat akşamı Oda TV’yi hedef aldı, ardından 3 Mart akşamı bu trolün meşhur oğlu televizyon kanallarından hedef göstermeye devam etti, 4 Martta gece yarısı Ersoy Dede operasyon çağrısı yaptı, sabah Barış Terkoğlu gözaltına alındı, akşam üzeri Barış Terkoğlu ve Hülya Kılınç tutuklandı” ifadelerini kullandı.

“FATİH TEZCAN POLİS MEMURU, HİLAL KAPLAN EMNİYET MÜDÜRÜ…”

Gazetecilere yapılan operasyonun arkasında pelikan denilen grubun olduğuna dikkat çeken Ağbaba şöyle devam etti;

-*Pelikancı Fatih Tezcan, Murat Ağırel’i ve Yeniçağ’ı hedef gösterdi. Pelikancı Hilal Kaplan, Yeniçağ’a yapılan saldırıya destek verdi. Pelikancı Ersoy Dede “Soner Yalçın nerede?” diye “tweet” attı.

*Pelikancı Selman Öğüt, bu topa girdi ve Yeniçağ’ı hedef gösterdi. Ardından Murat Ağırel tutuklandı. Daha sonra, Pelikancı Ersoy Dede, Yeni Yaşam gazetesini hedef gösterdi, Yeni Yaşam gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni ve çalışanı tutuklandı.

*Şimdi soralım; Savcı kim, hâkim kim? Fatih Tezcan polis memuru, Hilal Kaplan emniyet müdürü, Ersoy Dede savcı, Cem Küçük sulh ceza hâkimi bu pelikancılar AKP yönetimiyle birlikte bir şeye daha imza attılar.

*İlk kez tarihimizde silahsız bir darbe girişimi yaptılar ve yüzde 49’la seçilmiş Başbakanı koltuğundan indirdiler böyle bir yargı düzeniyle karşı karşıyayız. Şimdi, elinizi vicdanınıza koyun, siz bu yargıya güvenir misiniz, siz bu yargının aldığı kararlara saygı duyar mısınız?

“YARGI PARSEL PARSEL BÖLÜŞÜLMÜŞ DURUMDA”

*İl başkanlarınız, ilçe başkanlarınız, AKP üyeleri şu anda hâkim, savcı bir de yandaş gazetelerden öğrendiğimiz kadarıyla yargıda bir kavga var. Yargı resmen parsel parsel bölüşülmüş durumda.

*HAKYOL’cular, Menzilciler, İsmailağacılar, korunan gizli FETÖ’cüler, tövbe etmişler, Pelikancılar, avukatlar. Peki, bunlardan bağımsız yargı çıkar mı. Bu ülkenin Adalet Bakanı kim, hâkimi kim, savcısı kim? Cemaat liderleri yanında iş tutanlar talimat veriyor.

“SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GENELGESİ, CORONAYI YAYMA GENELGESİNE DÖNÜŞTÜ”

Sokağa çıkma yasağının zamanlamasını eleştiren Ağbaba, şu ifadeleri kullandı;

*Hani AKP'liler diyorlar ya ‘çok iyi yönetiyoruz'.Sokağa çıkma yasağı ile ilgili yapılanları 10 yaşındaki çocuk yapmaz, kar topuyla uğraşıyorduk, çığ oldu.

*Sokağa çıkma yasağından Bilim Kurulunun haberi yok, büyükşehir belediye başkanlarının haberi yok, İstanbul’u yöneten, Ankara’yı yöneten başkanların haberi yok ama Fırıncılar Odasına yarım saat önce haber veriliyor.

*Binlerce insanı sokağa çıkaran bir sokağa çıkma yasağıyla karşı karşıya geldik. Bu genelge sokağa çıkma yasağı değil, coronayı yayma genelgesine dönüştü.