CHP’li Adıgüzel tulum giyerek seslendi: Sağlıkçının hakkını verin

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, TBMM’de düzenlediği basın toplantısına sağlık çalışanlarının giydiği tulum, maske, gözlük, eldiven ve yüz siperiyle katıldı.

Adıgüzel, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

* Pandemide birçok sektörde, kamuda ve özelde çalışanların çalışma imkanı varken, sağlık çalışanları bizzat Covid-19 hastalarıyla birebir çalışmaktalar. Esnek mesaiyi, normal mesaiyi bırakın, 40-60 saat fazla çalışmak zorunda kalıyorlar.

“BU KIYAFETLE 5 DAKİKA KONUŞMAKTA ZORLANIYORUM”

* Bütün bu koşullarda ben üstümde giydiğim bu tulum, gözlük, maske, eldivenden oluşan giysi, basit bir polikliniğinde ilk muayeneden itibaren giyilen giysidir.

* Yoğun bakımlarda bundan daha fazlasıyla da önlem almak durumundalar. Ben burada şu anda 5 dakika konuşmakta zorlanıyorum.

* Bu bir savaşsa, bu savaşın en büyük neferleri bu sağlık çalışanlarımızdır.

“TEK SEFERDE ÖDENMESİNİ İSTİYORUZ”

* Hem çocuklarından, çoluklarından uzaktalar hem de birçok sıkıntı yaşıyorlar. Kaldıkları otellerden çıkarıldılar. Günde bir sandviç ile sahada çalıştırılan filyasyon ekipleri var.

* Sağlık çalışanlarına 2020 yılı için ilave bir maaş, ayrıca ek ödemede 9 aylık biriken hak edişleri dahil olmak üzere, eksiklerinin tamamlanarak, kendi hastanesinin kaynağı yetmiyorsa, kamu kaynaklarından bunu karşılayıp tek seferde ödenmesini istiyoruz.

“BIÇAK KEMİĞE DAYANDI”

Adıgüzel, sosyal medya paylaşımında ise “İnsanca bir yaşam dediler, hak dediler, 3600 dediler vermediniz. Sağlıkta şiddet oldu korumadınız. Ölüyoruz dediler duymadınız. Bıçak kemiğe dayandı… Alkış sizin olsun… Sağlıkçının hakkını veri…” ifadelerini kullandı.