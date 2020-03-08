CHP’li Akın: İkramiyeler eridi, 2 bin liraya çıkarılmalı

2018 yılından beri emeklilere her Ramazan ve Kurban bayramında verilen 1000'er lira, yükselen enflasyonun etkisiyle eridi. “İktidara göre enflasyon yüzde 12 ama vatandaşımızın enflasyonu yüzde 90” diyen CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, şunları söyledi:

ÜÇ YILDIR ARTIRILMADI

* Memur ve işçi emeklilerimiz yoksulluk, hatta açlık sınırının altında maaş alıyor. Yıllarca çalışarak ülkesine hizmet veren emeklilerimiz, ne yazık ki hak ettiklerini alamıyor. Emeklilere verilen bayram ikramiyeleri üç yıldır arttırılmadı.

* Emeklilerimize, dul ve yetim maaşlarına önümüzdeki Ramazan ve Kurban bayramlarında verilecek ikramiyeler, en az 2’şer bin lira olmalıdır. Bayram öncesinde bu artış hem emeklinin hem de esnafın yüzünü güldürecektir.