CHP’li Akın: İktidara yakın 3 firmaya 12 milyar TL tutarında ihale verildi

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı AYGM’nin 2020 yılı içerisinde ilansız ve belli firmaların davet edilmesi yöntemiyle gerçekleştirdiği ihalelerle ilgili bir derleme hazırladı. Corona virüsü salgını nedeniyle vatandaşların gelirlerinin azaldığı, esnafın aylarca dükkanını kapatmak zorunda kaldığı 2020 yılı içerisinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın pazarlık usulüyle gerçekleştirdiği ihalelerde milyarlarca lira tutarında kaynak aktardığını kaydeden CHP’li Akın’ın gerçekleştirdiği çalışmada şu tespitler yer aldı:

“PAZARLIK USULÜYLE 12 İHALE YAPILDI”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı AYGM tarafından 2020 yılı içersinde pazarlık usulüyle inşaat işlerini kapsayan 12 ihale gerçekleştirildiğini belirten Akın, iktidarın açık ihale yöntemi yerine pazarlık usulünü seçerek kendine yakın firmaları kayırmayı amaçladığını söyledi.

“İHALELERİN YÜZDE 76’SI KAMUOYUNDAN GİZLENDİ”

Akın, “Mevzuata göre pazarlık usulüyle yapılan ihalelerin Kamu İhale Kurumu (KİK) tarafından kamuoyunda açık bir şekilde sonuçlarının yayınlanması gerekiyor. Ancak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 2020 yılı içinde gerçekleştirdiği pazarlık usulüyle gerçekleşen 12 ihaleden yalnızca 4’ünü KİK bünyesinde kamuoyuyla paylaştı. Başka bir deyişle pazarlık usulüyle gerçekleştirilen ihalelerin yüzde 76’sı kamuoyundan gizlendi.” dedi.

TOPLAM TAHMİNİ TUTAR 42 MİLYAR TL

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı AYGM’nin yalnızca 2020 yılı içerisinde gerçekleştirdiği pazarlık usulüyle yapılan ihalelerin toplam tutarının yaklaşık 42 milyar TL olduğu tahmin edildiğini belirten Akın, söz konusu tutarın neredeyse tamamının kamuoyuna sonucu açıklanmayan ihalelerden oluşmasına dikkat çekti. Akın, “Mevzuata göre sonuçları kamuoyuna açıklanan pazarlık usulüyle yapılan 4 ihalenin toplam tutarı 1 milyar 446 milyon TL olurken, burada en büyük payı iktidara yakınlığıyla bilinen 5’li çete olarak tanımlanan firmalardan biri aldı. Cengiz Holding açıklanan pazarlık usulü ihalelerde 1,37 milyar TL ile en büyük paya sahip oldu.” dedi.

“8 İHALEDE ASLAN PAYINI 5’Lİ ÇETE OLARAK TANIMLANAN GRUP ALDI”

Sonuçları açıklanmayan pazarlık usulüyle yapılan ihalenin toplam tutarının yaklaşık 40,5 milyar TL olduğunun tahmin edildiğini belirten Akın, “Söz konusu 8 ihalede aslan payını 5’li çete olarak tanımlanan grup aldı. Buna göre AYGM tarafından pazarlık usulüyle gerçekleştirilen ihalelerden; iktidara yakınlığıyla bilinen pek çok ihaleyi alan Kolin, Kalyon, Cengiz firmalarına toplamda 4 farklı projeyle 11 milyar 770 milyon TL büyüklüğünde ihale verildi.” ifadelerini kullandı.

“KANUNA UYMAK YERİNE KENDİLERİNE KANUNU UYDURDULAR”

Yalnızca Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın bir yılda gerçekleştirdiği büyük ihalelerin neredeyse tamamını pazarlık usulüyle gerçekleştirdiğini belirten Akın şu değerlendirmede bulundu: “AKP iktidarının ihale mevzuatıyla ciddi sıkıntıları var. Kamu ihale mevzuatını hiç sevmediler ve bu mevzuatı kendilerine göre değiştirdiler. İhaleleri keyfine göre dağıtmak için çok çaba gösterdiler. 2003’ten bu yana 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nu defalarca değiştirildi.

Kanuna uymak yerine kendilerine kanunu uydurdular. Böylece adrese teslim ihaleler devreye sokuldu. Bunu yapabilmek için de AKP, Kamu İhale Kanunu’nun istisnai hükümlerini istismar ederek istisnayı usul haline getirmeye başladı. Pazarlık usulü ile verilen ihaleler de bunun sonucudur. Halkın parasını bu usulle yandaşlara veriyorlar.”