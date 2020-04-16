CHP’li Barut: Hasat zamanı çiftçiye büyük kötülük!

Tarımsal üretimde yaşanan sorunlara ve üreticilerin mağduriyetine çözüm bulunması için Meclis’te konuşan Ayhan Barut, sürekli ‘Yerliyiz ve milliyiz’ diyen iktidarın, ithalat yoluyla yine Türk çiftçisine darbe vurulduğunu aktardı.

Corona virüsü salgınıyla birçok iş yeri kapandığı için sorunların baş gösterdiğini anımsatan Barut, “Hasadı yeni başlayan soğan ile hasadı çok yakında başlayacak olan patates ve karpuz üreticileri kara kara düşünmektedir. Çünkü salgın sebebiyle ülkedeki tüm lokanta, restoran, misafirhane, yemekhaneler kapatılmış ve ihracatı ön izne bağlı olan soğan ve patates üreticilerimiz şu anda ne yapacaklarını kara kara düşünmektedirler” diye konuştu.

İRAN KARPUZUNDA BÜYÜK TEHLİKE

Çukurova topraklarında neredeyse tüm tarım ürünlerinin turfanda hasadının yapıldığına dikkat çeken Barut, şunları söyledi: ”Bereketli toprakların diyarı Çukurova’da çok yakın zamanda karpuz hasadımız başlayacak. Daha kendi karpuzumuz çıkmadan corona virüsünün çok yoğun yaşandığı ülkelerin başında gelen İran’dan ‘sınır ticareti’ adı altında ülkemize TIR’larla karpuz getirilmektedir. İran karpuzundaki büyük tehlikeye dikkat edilmelidir. Bu hem çiftçimizin cep sağlığını, hem ülkemizin ekonomisini hem de halk sağlığımızı tehdit etmektedir. Üreticileri daha fazla mağdur etmeyin, tarımsal üretime ve çiftçiye destek verin.”