CHP’li Başarır: 5’li yandaş şirkete 128 kez vergi ve harç indirimi

CHP Mersin Milletvekili ve PM Üyesi Ali Mahir Başarır, kamuoyunda 5'li yandaş şirket olarak bilinen firmalara sağlanan Vergi, Resim ve Harç indirimi ile ilgili vermiş olduğu soru önergesinin yanıtına ilişkin yazılı basın metni yayınladı.

12 Ekim 2020 tarihinde Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın yanıtlaması istemi ile devletten almış oldukları yüksek bedelli ihalelerle ve kamuoyunda iktidar yandaşı olarak bilinen Cengiz, Limak, Kalyon, Kolin ve Makyol firmalarına sağlanan Vergi, Resim ve Harç İstisna Belgelerine (VRHİB) ilişkin yazılı soru önergesi verdiğini hatırlatan Başarır, “Sayın Bakanın yaklaşık 2.5 ay sonra vermiş olduğu yanıta göre, son 10 yılda Cengiz İnşaat için 30, Kolin İnşaat için 36, Makyol İnşaat için 24, Kalyon İnşaat için 19 ve Limak İnşaat için de 19 kez VRHİB tanzim edildiği anlaşılmıştır” dedi.

YABANCI FİRMALAR AÇIKLANMADI

Toplamda, iktidarın ihale üstüne ihale verdiği bu 5'li yandaş şirketlere 128 kez VRHİB tanzim edilerek destek olunduğunun ortaya çıktığını anlatan CHP'li Ali Mahir Başarır, şu görüşlere yer verdi:

“Ne yazık ki Sayın Bakan, bu toplam 128 ihalenin kaçına fiilen yabancı bir firmanın katıldığı bilgisini önergemizin cevabında vermemiştir. Ticaret Bakanlığı'nın düzenlediği VRHİB'den yararlanmak için ihaleye muhakkak bir yabancı firmanın teklif vermesi zorunluluğu vardır. Toplam bu 128 İhaleye hangi yabancı firmaların katıldığı tarafımca takip edilerek kamuoyuyla paylaşılacaktır. Ayrıca, iktidar tarafından söz konusu 5'li firmaya verilen bazı ihalelerin adrese teslim olması bakımından, ihalelerin gereksiz bir şekilde 21/b maddesi kapsamında yapıldığı tüm kamuoyu tarafından bilinmektedir.”

KAMU VİCDANINI YARALAMAKTADIR

Başarır, konunun yakın takipçisi olmayı sürdüreceğini de vurgulayarak, “Emeklimizin, memurumuzun, çiftçimizin, işçimizin geçimini sağlamakta zorluk çektiği ve ülkemizin tam bir işsiz ordusuna dönüştüğü AKP İktidarı döneminde yandaş şirketlere tanınan her türlü imtiyazlar kamu vicdanını yaralamaktadır. Asgari ücretlilerimize kuruşla zam hesabı yapan iktidar, yandaşlarına rant zincirlemesi yapmaktan geri kalmıyor” ifadelerine yer verdi.