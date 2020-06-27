CHP’li Başkan virüsü yendi

Bir hafta önce Covid-19 testi pozitif çıkan ve karantinaya alınarak tedavisi yapılan Tarsus'un CHP'li Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, hastalığı yendiğini açıkladı. Başkan Bozdoğan, son yapılan testlerinin negatif çıktığını 14 gün evinde karantinada kalacağını duyurdu.

KARANTİNA ALINMIŞTI

Geçen pazar günü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla test sonucunun pozitif çıktığını duyuran Bakan Bozdoğan, belediye tesislerinde karantina altına alınarak tedavisi yapılmıştı.

BELGESİYLE DUYURDU

Başkan Bozdoğan'ın, son olarak Mersin Şehir Hastanesi'nde testleri yapıldı. Bozdoğan konu ile ilgili belgesiyle yaptığı duyuruda şu açıklamada bulundu:

* Bugün, Mersin Şehir Hastanesi’nde yapılan 2. COVID-19 Testlerim “NEGATİF” çıkmış olup, artık “virüs yükü” kalmamıştır.

* Corona virüs karantina sürecimin devam etmesinden ötürü, karantina teamüllerine uygun olarak, süreci istirahat ederek tamamlayacağım.

Corona virüsün tüm evrelerinin sorunsuz bir şekilde tamamlanması, sağlık ve hijyen tedbirlerini elden bırakmadan tedaviyi sürdürmem, sürecin doğru şekilde noktalanması açısından oldukça önem arz etmektedir.”