CHP’li belediye esnaftan kira almayacak

Türkiye'de corona virüsü tehlikesinin görülmesini ardından hükümet tarafından alınan tedbirler kapsamında halkın yoğun olduğu birçok iş yeri geçici süreyle kapatıldı.

İş yeri kapatılan esnaf bir taraftan corona virüsü korkusu yaşarken, şimdi de dükkanlarının kapalı olduğu müddetçe vergi, kira, su ve elektrik gibi giderlerini nasıl ödeyeceklerinin endişesi yaşamaya başladı.

CHP'Lİ BELEDİYE NİSAN AYI KİRASI ALMAYACAK

İşyerleri geçici müddet kapalı olan esnafı rahatlatan örnek davranış Manisa'da CHP'li Akhisar Belediyesi'nden geldi. Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, corona virüsü nedeniyle vatandaşların belediyeye olan kira borçlarını ertelediğini açıkladı.

Akhisar Belediyesi encümen toplantısının ardından sosyal medya hesapları üzerinden duyuru yapan Başkan Besim Dutlulu, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile iş yerleri kapatılan, Akhisar Belediyesi kiracılarından Nisan ayı kiralarını almayacaklarını açıkladı. Bunun yanı sıra İçişleri Bakanlığı genelgesi ile işyerleri kapatılmayan fakat işleri iyi olmayan diğer kiracılarının da Nisan ayı ödemelerini ertelediğini belirtti.

“ESNAFIMIZIN HER ZAMAN YANINDAYIZ!”

Dutlulu yaptığı açıklamada, “Bu zor dönemde esnafımızın ekonomik olarak ayakta kalabilmesi için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Ülkemizde yaşanan corona virüsü salgını sebebiyle İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile işyerleri kapatılan, belediyemizin kiracılarından Nisan ayı kiralarını almıyoruz. Bunun yanı sıra sektörel sıkıntılar sebebiyle ödeme güçlüğü çeken diğer kiracılarımızın da Nisan ayı ödemelerini erteliyoruz. Umarım aldığımız bu karar bir sürede de olsa esnafımızı rahatlatır'' ifadelerini kullandı.