CHP’li Bulut: Cumhuriyet dönemini anlamayanlar, Cumhuriyet döneminin uygulamalarına mecbur kaldı

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, önergede plansız, programsız bir şekilde vatandaşlara ücretsiz maske sağlanmasının yarattığı sorunların devam ettiğini belirtti.

Bulut, corona virüsüne karşı önlemler çerçevesinde marketlerde, hastanede, bankada, toplu taşımda, tüm kamusal kapalı alanlarda maske takmak zorunlu hale geldiği halde birçok vatandaşın maskeye ulaşamadığını söyledi.

STRATEJİK FABRİKALAR ÖZELLEŞTİRİLDİ

Cumhuriyet döneminde yapılan fabrikaların iktidar tarafından, değerli arsaları için yok pahasına özelleştirildiğini veya kapatıldığını kaydeden Burhanettin Bulut, şunları söyledi:

* Maske kumaşı üreten Sümerbank, ‘devlet bez mi diker’ denilerek satıldı. Kolonya ve dezenfektanların ana bileşeni olan etanol üreten şeker fabrikaları özelleştirildi.

NE KADAR ÖNEMLİ OLDUKLARI ORTAYA ÇIKTI

* Bomonti'deki SSK İlaç Fabrikası “Bizim ilaç fabrikamız olsun diye bir niyetimiz yok” denilerek kapatıldı. Pandemi döneminde bu kurumların ne kadar stratejik olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Milli Savunma Bakanlığı şimdi ilaç üretiyor.

* MSB'nin ilaç üretmesini de göz önüne alırsak, devlet kurumlar yeniden üretime dönmeye başladı. Cumhuriyet dönemini anlamayanlar, Cumhuriyet döneminin uygulamalarına mecbur kaldı.

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti:

STOKLARIN ERİMESİNİN SEBEBİ İHRACAT MI?

* Kamu hastanelerinin tıbbi maskelerini kendi imkânları ile üretmesine neden ihtiyaç duyulmuştur?

* Hastanelerin kendi ihtiyaçları için maske üretmeye başlaması stokların azaldığına mı işaret etmektedir?

* Türkiye'de üretilen maskeler ve diğer kişisel koruyucu ekipman yurt dışına ihraç/hibe edilmekte midir? Stokların erimesinin nedeni maske ihracı mıdır?

MASKE HİBESİNE KİM İZİN VERDİ?

* Önergenin yanıtlandığı tarihe kadar ayrı ayrı belirtilmek üzere salgın süresince ne kadar maske ve koruyucu ekipman ihraç/ hibe edilmiştir? Maske ihraç/hibe edilen ülkeler hangileridir?

* Takmak zorunlu olduğu halde vatandaş maske bulamazken maske ihraç veya hibe edilmesine kim ya da kimler tarafından izin verilmiştir?

* Vatandaşa maske dağıtımında yaşanan plansızlığın ve aksaklığın gerekçesi nedir? Vatandaşın maskeye ulaşamamasının nedeni maskenin olmamasından mıdır?