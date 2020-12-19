CHP’li eski başkan Kadir Aydar: Hayatım boyunca rüşvet yemedim, rüşvet almadım

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ile Ceyhan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şafak vakti Ceyhan Belediyesi'ne operasyon düzenledi.

Rüşvet aldıkları öne sürülen, mazbatası Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından adli sicil kaydındaki cezası nedeniyle mart ayında iptal edilen eski başkan Kadir Aydar'ın da aralarında olduğu 23 kişi hakkında çıkartılan gözaltı kararı üzerine belediye ile birlikte gözaltına alınacak bazı isimlerin evleri ile belediye binasında arama yapıldı.

CHP'li eski Belediye Başkanı Kadir Aydar ile birlikte aralarında müteahhit ve belediye personelinin de bulunduğu 21 kişi gözaltına alındı.

AYDAR: HAYATIM BOYUNCA RÜŞVET YEMEDİM

Kadir Aydar ise sosyal medya hesabından, emniyete ifade vermeye gitmeden önce yaptığı paylaşımda, “Rüşvet yiyenin de alanın da Allah bin belasını versin” dedi.

Aydar, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

* Aziz milletim, ben Kadir Aydar. Hayatım boyunca rüşvet yemedim, rüşvet almadım. Rüşvet diyenin de rüşvet alanın da Allah bin belasını versin. Soyundan, sopundan, sülalesinden çıkarsın.

* Bunların hepsi bana ve partime itibarsızlaştırma operasyonu. Ne olursa olsun, şuna güvenin ki, şuna inanın ki, bu kardeşiniz asla yanlış yapmadı ve asla yanlış yapmaz.

* Göreve geldiğim andan itibaren gece gündüz demeden yemedim, içmedim, uyumadım, çalıştım. Ceyhan’ın makus talihini değiştirdim. Tek suçum budur.

* Benim tek suçum, çalışmak. Tek suçum; şerefli, namuslu, onurlu bir şekilde hizmet yapmak.

* Seçilmiş bir belediye başkanını görevden aldılar, sustum. Mazbatamı iptal ettiler, sustum. Benim üzerime geldiler, sustum. Ama artık susacak zaman değil.

* Şerefime, onuruma, namusuma laf ettirmem. Bana rüşvet verecek, rüşvet aldı diyecek daha anasının karnından doğmadı. Hayatım boyunca, onurumla, şerefimle, namusumla çalıştım.

* Ne ailemi ne partimi ne kendimi böyle pis işlere bulaştırırım, böyle onları rezil edecek en ufak yanlış iş yaparım.