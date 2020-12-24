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CHP’li Kaftancıoğlu: Mühürleme yok, tamamen algı operasyonu

İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nce, Sarıyer'de CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın mühürlendiği bildirilmişti. Konuyla ilgili konuşan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP il binasının mühürlenmediğini, haberlerin tamamen algı operasyonu olduğunu açıkladı. Kaftancoğlu, hukuksuz süreci başlatanlarla ilgili yarın suç duyurusunda bulunacağını söyledi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 14:55, 24/12/2020
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CHP’li Kaftancıoğlu: Mühürleme yok, tamamen algı operasyonu

Kaftancıoğlu, Halk TV'de konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

“Parti binası; bütün imarı, iskanı, teslim edilmesi yapılmış bir bina. Hazır bir şekilde teslim edilmiş bir bina. Basit tadilat ruhsatı çıkardım, kendi evinize girersiniz boya badana yaparsınız. Daha keşif yapmadan binayı bilmeden görmeden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından denetim yapılıyor.

Mühürlenme yok, tamamen algı operasyonu. Bina ile ilgili işlem yapılması için keşif yapılması lazım. Şikayet varsa denetleme yapılır ama öyle bir şey de yok. Hukuksuz süreci başlatanlarla ilgili yarın suç duyurusunda bulunacağım ve şikayetçi olacağım.

Basın açıklamasını Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yaptı. İlk defa görüyorum böyle bir şeyi. Biri şikâyet ederse, bu şikâyet, belediyeye yapılır. Belediye gelir, tutanak tutar. Böyle bir şey de yok…”

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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı CHP istanbul Sarıyer