CHP’li Karabat’tan Cumhurbaşkanlığı’na 9 İdlib sorusu!

CHP’li Özgür Karabat soru önergesinde, 27 Şubat tarihinde İdlib’de yaşanan saldırıda 34 Türk askerinin şehit olmasının Kıbrıs Barış Harekatı'ndan bu yana Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşanan en ağır kayıp olduğunu belirterek; resmi şehit sayısının saatler sonra Hatay Valisi tarafından önce 9 daha sonra 22, 29 ve en son 33 olarak açıklandığına dikkat çekti ve valinin açıklamasında ’34 yaralı’ olduğunu söylediğini hatırlattı.

Karabat, 27 ve 28 Şubat tarihlerinde Hatay Valisi dışında hükümet yetkilileri ya da Cumhurbaşkanı’nın ağzından herhangi bir açıklama yapılmadığını dile getirerek Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’a “Bu saldırıda hayatını kaybeden askeri personel sayımız kaçtır?” dedi ve şu 9 soruyu sıraladı:

1- 27 Şubat 2020 tarihinde askeri birliklerimize dönük saldırı kim ya da kimler tarafından gerçekleştirilmiştir?

2- Bu saldırıda hayatını kaybeden askeri personel sayımız kaçtır?

3- 27 Şubat 2020 tarihinde İdlib bölgesinde bulunan askeri personel dışında hayatını kaybeden vatandaşlarımız var mıdır? Varsa bunların sayısı kaçtır?

4- 27 Şubat 2020 tarihinde İdlib'de Türk Ordusu birliklerinin bulunduğu bölgede rejim karşıtı birlikler var mıydı?

5- 27 Şubat 2020 tarihinde birliklerimizin saldırıya uğradıkları bölgede bulunduğunun Rusya'nın bilgisi dahilinde olduğu resmi makamlarca ifade edilse de Rus makamları bunun aksi bir iddiada bulunmuşlardır. Söz konusu tarihte birliklerimizin bölgede olduğu rejim ya da Rus makamlarına bildirilmiş midir?

6- 5 Mart 2020 tarihinde Rusya'da gerçekleşen zirvede birliklerimize yönelik saldırı gündeme gelmiş midir? Zirvede birliklerimizin yerini bildirmemize rağmen neden askerlerimizi şehit ettiklerine dair sorular yöneltilmiş midir? Benzer kayıplarımızın önüne geçilmesi için Rusya ile herhangi bir anlaşma yapılmış mıdır?

7- 27 Şubat'ta gerçekleşen saldırıda yaralı ve şehitlerimizin Türkiye'ye getirilmesi için Rus makamlarından hava sahasını açmaları talep edilmiş midir? Edildiyse 5 Mart 2020 tarihinde Rusya'da gerçekleşen zirvede yaralılarımızı taşıyacak helikopterlere neden izin verilmediği konusu gündeme gelmiş midir?

8- 27 Şubat'taki saldırıda yaralı askerlerimizi almayan gelen askerlerimizin ambulansları hedef olmuş mudur? Bunları hangi güçler hedef almıştır? 5 Mart 2020 tarihinde Rusya'da gerçekleşen zirvede Rus makamlarına ambulanslarımızın dahi neden vurulduğu sorusu sorulmuş mudur?

9- 27 Şubat'ta gerçekleşen saldırının ardından internet erişiminde ciddi sorunlar yaşanmış, bu durum, hükümetin gerçeklerin ortaya çıkmasını engellemeye dönük bir karartma girişimi olarak yorumlanmıştır. Bu bakımdan söz konusu tarihte bir internet kesintisi yaşanmış mıdır? Bu yaşanan internet kesintisinin nedeni nedir? Özellikle sosyal medyaya yönelik bu karartmadan hükümetin ne gibi beklentileri bulunmaktadır?