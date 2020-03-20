CHP’li Özgür Karabat turizmin raporunu yazdı: Antalyalı işletmeler bu seneyi zor atlatır

Özgür Karabat, 6 sayfalık raporda şu tespitleri yaptı:

* Türkiye'nin dış açığını toparlayan önemli sektörlerin başında turizm gelmektedir. 2019 yılı için toplam 34.5 milyar dolar geliri olan turizmde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 2020 yılı hedefi 58 milyon turiste karşılık 41 milyar dolarlık turizm geliridir.

* Üstelik Cumhurbaşkanı bu hedefi henüz 29 Şubat'ta ifade etmiştir. Ancak 2020 yılına ilişkin riskler bu hedefin gerçekçi olmadığını ortaya koymaktadır.

* Bu hayalci hedeflerden ülkenin bacasız sanayii olarak adlandırılan sektörünün plansızlığın pençesinde olduğu anlaşılmaktadır.

* Zira bir yandan koronavirüs salgını diğer yandan da İdlib belirsizliğinin turizm sektörünü zorlayacağı açıktır.

* Turizmde yaşanması beklenen darboğaz ise cari dengeyi olumsuz etkileyeceği için Türk Lirası üzerindeki baskılar artmaktadır. Hükümete düşen konuya ilişkin kapsamlı bir değerlendirme yapıp önlem almaktır.

* Türkiye'ye turistlerin yüzde 45'i Avrupa'dan gelmektedir. Avrupa ülkelerinde görülen salgın düşünüldüğünde koronavirüsün turizmde yaratacağı tahribat açıktır.

* Eğer uçuş bağlantısı kesilen ülkelerle mevcut durum yazın da devam ederse, uçuş bağlantısı kesilen ülke sayısında bir artış yaşanmazsa ve diğer ülkelerden gelen turist sayısı aynı kalırsa dahi yaklaşık 17.5 milyon turist ülkemize gelemeyecektir. Bu durumun ülke ekonomisine sadece turizmden kaynaklı zararı ise 11.2 milyar dolardır.

İFLASIN EŞİĞİNDELER

* Turizm sektörü için bir diğer risk ise Rusya'yla yaşanması ihtimal dahilinde olan gerilimdir. Rusya'dan gelecek 7 milyon turistin azalması halinde özellikle Antalyalı işletmelerin bu seneyi atlatması zordur.

* Resmi verilere göre ülkemize gelen 45 milyon turistin 16milyonu Antalya'ya gelmiştir. 16 milyon turist Antalya'nın ardından diğer illere gitmektedir. Ancak yüksek borçluluk ve artan riskler yüzünden işletmeler iflasın eşiğindedir.