CHP’li Özkoç ile AKP’li Yavuz arasında Tank-Palet atışması!

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, kişisel sosyal medya hesabından, Suriye'de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin askeri personel taşımak için kullandığı ve lastikleri parçalanmış ZPT aracının videosunu paylaşarak eleştirilerde bulunmuştu.

“ZPT BİLE ÜRETEMEYENLER TANKI NASIL ÜRETECEK?”

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, “İşte Tank Palet'i peşkeş çektikleri Ethem Sancak ve Katarlı ortaklarının Mehmetçikleri koruması için ürettikleri ZPT'ler” diyerek çatışma sonrası çekilen ZPT'lerin görüntüleri de paylaşmıştı. Özkoç, “ZPT bile üretemeyenler tankı nasıl üretecek? Tankın gizli bilgileri korunabilecek mi?” eleştirisinde bulunmuştu.

AKP'Lİ YAVUZ: YAZIKLAR OLSUN!

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz da CHP Grup Başkanvekili Özkoç'un ZPT üzerinden kendi ülkesini aşağıladığını savunarak “Yazıklar olsun!” ifadesini kullandı.

Yavuz paylaşımında Portekizli siyaset bilimci Bruno Maçaes'in Selçuk Bayraktar için ‘Orta Doğu'nun kaderini değiştiren adam' ifadesini kullandığını belirterek Engin Ökzoç'un ise ülkesini aşağıladığını iddia etti.

AKP'li Yavuz paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

* TSK, rejim güçlerinin elindeki gelişmiş Rus silahlarının radarlarını, KORAL marifetiyle kör edip, 60 SİHA'ya sürü halinde görev yaptırarak, milli silahlarla destan yazarken, CHP Grup Başkanvekili ZPT üzerinden bu başarıya çamur atıyor.

* Bin kere yazıklar olsun! Portekizli siyaset bilimci Bruno Maçaes, Türkiye'nin İdlib'de SİHA'larla verdiği destansı mücadeleden bahsedip, Selçuk Bayraktar için ‘Ortadoğu'nun kaderini değiştiren adam' derken, CHP Grup Başkanvekili ZBT üzerinden kendi ülkesini aşağılıyor. Yazıklar olsun!