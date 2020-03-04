CHP’li Özkoç’un yüzünde ve kafasında kızarıklık oluştu!

TBMM’deki ateşli grup konuşmalarından sonra akşam saatlerinde yaşanan kavgada CHP’li Engin Özkoç’un kafasında ve yüzünde çeşitli yaralar meydana geldiği görüldü.

ÖZKOÇ ERDOĞAN’IN SÖZLERİNE YANIT VERMİŞTİ

AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik “Kılıçdaroğlu Esed’in Suriye’de İsrail’in Filistin’de hayata geçirmeye çalıştığı insansızlaştırma politikasına destek veren bir yerde durmakta. Türkiye’nin buradaki mücadelesini sürekli fitne ile yalanla lekelemeye çalışan her kim olursa olsun haysiyetsizdir onursuzdur şerefsizdir alçaktır haindir” ifadelerinden sonra, Erdoğan’a yanıt CHP’li Özkoç’tan gelmişti.

Özkoç, Erdoğan için “Bizim şehitlerimize, ‘kelle' diyen bir kişinin sıfatlarını sayıyorum ben size; Şehide kelle diyen kişi haysiyetsizdir, şehide kelle diyen kişi Türkiye Cumhuriyeti'nde şerefsizdir, şehide kelle diyen kişi onursuzdur, şehide kelle diyen vatan hainidir” demişti.

Bu söz düellosunun ardından Özkoç, TBMM’deki genel oturum sırasında konuşurken bazı AKP’liler kürsüye yönelerek Özkoç’a saldırmaya çalışmıştı. Ara giren diğer vekillerin de kavgayı bastıramaması üzerine yumruklar konuşmuş ve oturuma ara verilmişti.

Yumruklu kavganın ardından çekilen fotoğraflarda Özkoç’un yüzünde kanama ve başında kızarıklık görüldü.

AA’YA SİTEM ETTİ

Özkoç, Twitter’dan yaptığı açıklamada şunları söyledi:

* Milletin vergileriyle beslenen Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) saatlerdir TBMM'de yaptığım basın açıklaması haberini yayınlamıyor. Ancak AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Genel Başkanımıza hakaretlerini yayınlıyor. Halkın haber alma özgürlüğü engellenemez!

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