CHP’li Şahin: Hatay’da sadece Aralık ayında 1132 kişi hayatını kaybetti

CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin, corona virüsten kaynaklı ölüm sayısını açıklayarak Hatay için karantina istedi. Şahin açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

*Bugün 27 Aralık.. Bugün de Hatay’da COVID-19 nedeniyle 24 canımızı daha kaybettik. Sadece Aralık ayında Hatay’ın virüse kurban verdiği vefat sayısı 1132 oldu. Pandeminin başladığı Mart ayından bu yana, Hatay olarak toprağa verdiğimiz can sayısı 1738’e yükseldi. Tükeniyoruz.

AMBULANS TAKVİYESİNİ HATIRLATTI

*Dün Hatay’a söz verilen 45 ambulansın 35’i teslim edildi, 10 tane daha geleceği söylendi. Teşekkür ediyoruz, eksik olmasınlar!

*İktidar oldukları günden bu yana üvey evlat muamelesi yapıp cezalandırdıkları Hatay’ımıza verilecek her desteğe, boş ambulansları sirenleri çala çala konvoy halinde şehirde dolaştırıp şov yapmalarına bile razı olacak konuma geldik.

“GEÇİCİ DEĞİL KESİN ÇÖZÜM İSTİYORUZ”

*Ancak; hastanelerdeki eksik malzemelerin, yatak sayılarının, yetersiz sayıdaki ambulansların, yoğun bakım ünitelerinin artırılması salgının önüne geçmek için yeterli değil.

*Bunlar katlanarak artan vakaları durdurmuyor, bulaşı azaltmıyor. Geçici çözüm değil kesin çözüm istiyoruz.

*28 gün mutlak karantina uygulayıp sokağa çıkma kısıtlaması getirmeden bulaşın önüne geçilmesinin mümkünü yok. Bilimden, uzman görüşlerinden uzak şovlar ölümleri ve vaka sayılarını azaltmıyor malesef. Ölmeye, hastalanmaya devam ediyoruz. Virüsün yayılımını durduramıyoruz.

*Hatay için 28 gün karantina diyoruz. Çünkü 28 günde virüse henüz yakalanmamış olanları da evde koruma altına alıp bu süre zarfında da mevcut vakalar iyileştirilmeden yayılımı engellemeden virüsü boğmanın imkanı yok!

“KATLANARAK GİDEN SAYILARA ULAŞTIK”

*Kış aylarının gelmesi ve AKP’nin ekonomi uğruna halk sağlığını hiçe sayan sağlık politikaları neticesinde çığırından çıkan pandemide daha da artan, katlanarak giden sayılara ulaştık.

*Bu işin lami cimi yok; ya Hatay için karantina uygulanacak ya da sevdiklerimizi toprağa vermeye devam edeceğiz.

*Hatay ölmek istemiyor. Feryat ediyor. Şov değil, bilimsel yöntemler istiyoruz!

YOĞUM BAKIM DOLULUK ORANI YÜZDE 86

Aralık ayının başlarında Hatay’da vaka oranları yüzde 125 aratarak zirve yaşanmıştı. Sağlık Bakanlığı Hatay’da doktor ve sağlık personeli, filyasyon ekibi, yoğun bakım kapasitesi, test ve laboratuvar sayısında artışa gitti.

Son olarak Hatay’a dün 35 ambulanslık takviye yapıldı. Sokağa çıkma yasaklarının da uygulanmasıyla geçtiğimiz haftalarda Hatay’da vaka sayısında yüzde 40 düşüş gerçekleştiği açıklansa da hastanelerdeki yük devam ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastanelerde yatak doluluk oranının yüzde 54’e düştüğünü ancak yoğun bakım doluluk oranının yüzde 86’da seyrettiğini açıkladı.

İlginizi Çekebilir Son dakika... Güncel vaka ve vefat sayısı açıklandı! İşte 27 Aralık corona tablosu