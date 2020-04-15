CHP’li Umut Oran, kurtuluş yolunu gösterdi: Atatürk’ün devletçilik anlayışına dönülmeli

CHP eski Milletvekili Umut Oran, corona salgını sonrasında yapılması gerekenler çalışmalar konusunda “Corona Sonrası İçin Yol Haritası: Atatürk'ün Devletçilik Anlayışı” baslıklı bir broşür yayınladı. Oran yayınladığı broşürde şunları belirtti;

*Yaşanan süreçte, paniğe kapılmış kitlelerin nasıl korkuyla hareket ettikleri görülmüştür. Korkunun ve paniğin aynı zamanda manipülasyon ortamı yarattığı hatırlanmalıdır. Paniği arttıran ana unsurlardan biri de halkın siyasilere güven duymamasıdır.

Oran yol haritasını ise şöyle özetledi:

*Geleceği planlamak dışında bir yol yok. Devlet, her bir yurttaşına insan onuruna yakışır bir gelir sağlamak için yatırımlar yapıp, ekonomiye yön vermeli. Atatürk'ün halkçı ve devletçi ekonomi politikaları yolumuzu aydınlatmaktadır.

‘YENİ İKTİDARLAR KURULUR'

“İktidar koltuklarında oturan siyasilerin, unvanlar taşıyan akademisyenlerin ve tarafsız bir dil kullanması gereken gazetecilerin sürekli korku pompalaması normal değildir” diyen CHP'li Oran şu uyarıyı yaptı:

*İktidar bloğu da yaşanan onca dramatik olaya rağmen hâlâ düşman yaratmaya, herkesi hainlikle suçlamaya ve kulaklarını muhalefetin her sözüne kapatmaya devam etmektedir.

*Oysa bu büyük korku ikliminden en çok zarar görenler her partiden siyasetçilerdir. İtalya'da, Fransa'da, İspanya'da, İran'da yükselen tepki dalgası hiç şüphesiz ki ilk önce mevcut siyasi partileri ve siyasetçileri vuracaktır.

*Belki de birkaç ay sonra corona mücadelesinde yetersiz kaldığı düşünülen bazı Avrupa ülkelerinde beklenmedik yeni iktidarlar kurulacaktır.