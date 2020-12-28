CHP’li Vekil paylaştı, hastanedeki bakımsızlık ortaya çıktı

CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı'nın paylaştığı Manavgat Devlet Hastanesi'nin utanç veren görüntüleri twitter hesabından paylaştı. Arı'nın paylaşımı büyük tepki çekti.

Arı paylaşımında; “Yaz aylarında nüfusu 500 bine ulaşan ilçemize bu görüntü yakışıyor mu? Kamu kaynakları israf edileceğine buralara harcansın” ifadelerini kullandı.

CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı'nın paylaştığı görüntülere şu yorumu yaptı; “Bu manzara Manavgat Devlet Hastanesinin sadece birkaç görüntüsü. Her seçim döneminde oy alabilmek için gelip söz verenler herhalde bu durumdan haberdardır. Mevcut hastane ilçenin artan nüfusuyla birlikte çoğalan hasta sayısına, hem fiziki, hem teknolojik, hem de personel sayısı olarak yetersiz kalıyor. Nüfusu 230 bin olan Manavgat, tercih edilen turizm bölgesi olması nedeniyle de yaz döneminde nüfus 400-500 bine ulaşmaktadır. Bu durum bile tek başına ilçemize yeni hastane yatırımının ne kadar elzem olduğunu ortaya koymaktadır. Kamu kaynakları israf edilmesin buralara harcansın. Manavgat halkı üvey evlat değildir”