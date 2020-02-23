CHP’li vekil isyan etti: Bıçak kemiğe dayandı

CHP Eskişehir 37'nci Olağan Kongresi Mavi Ada Düğün Salonu'nda yapıldı. Kongreye CHP Genel Başkan Yardımcısı aynı zamanda Bursa Milletvekili Lale Karabıyık, CHP Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakırözer, Jale Nur Süllü, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, ilçe belediye başkanları, partililer ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Kongrenin divan başkanlığını CHP Genel Başkan Yardımcısı Milletvekili Lale Karabıyık yaptı.

“ÜLKE YÖNETİLEMİYOR”

Kongrede konuşan Karabıyık, Türkiye'de nerede bir sorun varsa bu sorunun çözümünün adresi CHP olduğunu belirterek, şunları söyledi;

*Sizler de çok net görüyorsunuz ki, bu ülke yönetilemiyor. Ekonomisinden tutun, dış politikalara kadar bu ülke yönetilemiyor. Bu ülkeyi yönetemiyorlar.

*Bu ülkeyi çıkarlarına göre yönetmek istiyorlar. Ve ülkede yaşanan sorunları görmezden geliyorlar. Yoksulun, işçinin, memurun, emeklinin halini görmezden geliyorlar.

*Bu ülkede sorun yokmuş gibi her şey çok iyiymiş gibi gösteriyorlar. Ancak artık bıçak kemiğe dayandı ve kemiği de geçti. Artık ekonomik sorunlar ve dış politikadaki sorunlar insanların morallerini de bozuyor ve sosyal bozulmalar dediğimiz sadece ekonomik etkiler değil, sosyal etkilerini de, ruhsal etkilerini de beraberinde getiriyor.

*Ama biz vatandaşın umuduyuz. Yaptığımız ittifakla birlikte, vatandaş bize inanıyor ve güveniyor. Umut olmaya devam edeceğiz ve yaptığımız bu kongreler bizim iktidara giden yolumuzdur.

UMUT CHP'DE

Ülkenin umudunun CHP olduğunu vurgulayan Karabıyık, sözlerini şöyle sürdürdü;

*Birbirimizi ötelemek, kötülemek, dışlamak kutuplaştırmak öncelikle bize olan güveni yok eder. Ama bunun böyle olmadığına birlik, beraberlik içerisinde olduğumuza da zaten inanıyorum.

*Biz umuduz. Sokaktaki yaşlı emekli amcanın da umudu biziz. Evine ekmek götüremeyen işsizin umudu CHP, yoksulun, mağdurun, adalet arayanın, hakkı yenen mağdurun da bütün umudu CHP.

*Sosyal belediyeciliği, belediyecilik yaparken kültürün, sanatın, kadınların, çocukların, engellilerin unutulmaması gerektiğine her yönüyle de sosyal belediyeciliği de bu ülkede öğreten CHP'li belediyelerimizdir.

*Her geçen gün CHP'li belediyelerimizin beğenisi artmaktadır. Biz nabız tutuyoruz. Yeni seçilen belediye başkanlarımız olsun, yeni devir aldığımız belediyelerimiz olsun sürekli anketlerle nabız tutuluyor ve inanın o vatandaşa dokunulan bütün hizmetler, vatandaşın sorununu çözen o belediye başkanlarımız ve yerel yönetimlerimiz gerçekten başarıdan başarıya koşuyor.

*İnanıyorum ki bu başarı aynı zamanda genel seçimlere de yansıyacak. Çünkü bir söz var; ‘Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır' son yerel seçimlerde çok büyük başarılara imza attık. Yeterli görüyor muyuz? Tabii ki yeterli görmüyoruz.

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