CHP’li vekilden Muğla için korkutan uyarı: Beton tabutlar içerisinde yaşıyorlar

CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban, Muğla’daki riskli binalar ile ilgili verdiği soru önergesine gelen yanıtı, kamuoyu ile paylaştı.

Alban, 2017 yılından bu yana yürütülen çalışmalarda 286 binanın riskli ve her an yıkılma tehlikesinin olduğu ortaya çıktığını belirterek “Merkez üssü Marmaris'te önceki gün yaşanan 5.4'lük sarsıntı Muğla'daki deprem gerçeğini bir kez daha gösterdi” dedi.

574 YAPI RİSKLİ ÇIKTI

Konu ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Alban'ın soru önergesine verdiği yanıtta, Muğla genelinde 1 Ocak 2017'den 5 Mart 2020'ye kadar bin 408 bağımsız bölümü içeren toplam 574 yapının riskli olarak tespit edildiğini bildirdi.

Bu yapılardan 266'sı hakkındaki riskli yapı tespiti, bakanlıktan izin belgesi almış yapı denetim kuruluşları ile laboratuvar kuruluşları tarafından gerçekleştirildi. Bu binalarda toplam 1199 konut, 209 da işyeri bulunduğunu belirtti.

EN FAZLA RİSKLİ BİNA BODRUMDA

Alban açıklamasının devamında şunları söyledi:

* En fazla riskli yapı 199 bina ile Bodrum'da bulunurken burayı 122 riskli bina ile Milas, 80 riskli bina ile Menteşe izliyor. Bu yapılardan 689 adet bağımsız bölüm içeren toplam 288 bina yıkıldı.

* Geriye 286 riskli bina kaldı. Şu anda Muğla'da 286 bina hasarlı ve riskli durumda. 2017'den beri bu binalarla ilgili herhangi bir işlem bakanlık tarafından yapılmadı.

* Muğla fay hattı üzerinde olan bir kent. İnsanlar, beton tabutlar içinde yaşıyorlar. Bu binalarla ilgili gereken işlem yapılmaz ise bunun sorumlusu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'dır. Buradan uyarımızı yapıyoruz.