CHP’li vekilden o görüntülere sert tepki: Atatürk’ü sildirmeye çalışan polis kalamaz!

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, ne zaman çekildiği belli olmayan, trafik polisinin durdurduğu araçtan Atatürk imzasını sildirdiği görüntüleri paylaşarak tepki gösterdi.

Antmen'in paylaştığı görüntülerde polisin bazı araçları durdurduğu, bir aracın arka camındaki Atatürk imzasını kazıdığı görüldü. Trafik polisi ve araç sahipleri arasındaki diyalog da kameralara yansıdı.

Araç sahibinin polise, “Recep Tayyip Erdoğan yazsa sökmüyorduk herhalde. Atatürk’ü söküyoruz yani” dediği duyuldu. Polis ise araç sahibine, “Hepsini söküyoruz” diye yanıt verdi. Bunun üzerine araç sahibi, “Mustafa Kemal Atatürk'ü söküyorsunuz yani?” diye sordu.

Bu sırada öndeki araçlarda da aynı işlemin devam ettiği görüldü. Araç sahibi, öndeki aracın sahibine, “Sizinki normal isim de, bizimkisi atamızın ismi…Gazi Mustafa Kemal Atatürk!” diye seslendi.

Atatürk’ün imzasını tamamen kazıyan polis, daha sonra ekibine dönerek, “Ağabey tamam mı?” diye sordu. Polise “Tamam” yanıtı verildi.

Görüntüleri paylaşan Antmen ise, “Atatürk'ü sildirmeye çalışan birisi polis kalamaz!” diye sert tepki gösterdi.