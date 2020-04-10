Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

CHP’li vekilden o görüntülere sert tepki: Atatürk’ü sildirmeye çalışan polis kalamaz!

Bir polisin trafik denetiminde çevrilmiş araçtan "Atatürk" imzasını kazıdığı görüntüler büyük tepki topladı. CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen olaya tepki göstererek, "Atatürk’ü sildirmeye çalışan birisi polis kalamaz!" dedi.

Sözcü İstanbul
20:36 -
Haberler Gündem

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, ne zaman çekildiği belli olmayan, trafik polisinin durdurduğu araçtan Atatürk imzasını sildirdiği görüntüleri paylaşarak tepki gösterdi.

Antmen'in paylaştığı görüntülerde polisin bazı araçları durdurduğu, bir aracın arka camındaki Atatürk imzasını kazıdığı görüldü. Trafik polisi ve araç sahipleri arasındaki diyalog da kameralara yansıdı.

Araç sahibinin polise, “Recep Tayyip Erdoğan yazsa sökmüyorduk herhalde. Atatürk’ü söküyoruz yani” dediği duyuldu. Polis ise araç sahibine, “Hepsini söküyoruz” diye yanıt verdi. Bunun üzerine araç sahibi, “Mustafa Kemal Atatürk'ü söküyorsunuz yani?” diye sordu.

Bu sırada öndeki araçlarda da aynı işlemin devam ettiği görüldü. Araç sahibi, öndeki aracın sahibine, “Sizinki normal isim de, bizimkisi atamızın ismi…Gazi Mustafa Kemal Atatürk!” diye seslendi.

Atatürk’ün imzasını tamamen kazıyan polis, daha sonra ekibine dönerek, “Ağabey tamam mı?” diye sordu. Polise “Tamam” yanıtı verildi.

Görüntüleri paylaşan Antmen ise, “Atatürk'ü sildirmeye çalışan birisi polis kalamaz!” diye sert tepki gösterdi.

 

İLGİLİ HABERHatay'da Atatürk büstüne saldırdılar!Hatay'da Atatürk büstüne saldırdılar!

 

Atatürk CHP Hatay Mersin Mustafa Kemal Mustafa Kemal Atatürk Polis Recep Tayyip Erdoğan TAyyip Erdoğan trafik
Son güncelleme: 21:06 10.04.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more