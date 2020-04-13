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CHP’yi yasa boğan haber! Coronadan hayatını kaybetti

Ataşehir Belediyesi’nin CHP’li Meclis Üyesi Uğurcan Demir, 27 yaşında corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Sözcü İstanbul
19:45 -
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CHP’yi yasa boğan haber! Coronadan hayatını kaybetti

Corona virüs hastalığı nedeniyle 27 yaşındaki Ataşehir Belediyesi Meclis Üyesi Uğurcan Demir'in hayatını kaybetmesi CHP'yi yasa boğdu.

Demir'in vefat haberini Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi sosyal medya hesabından duyurdu.

İlgezdi “Belediye Meclis Üyemiz Uğurcan Demir’i, gencecik fidanımızı bugün Koronavirüsten kaybettik… Çok üzgünüm, kelimelerin boğazda düğümlendiği bir an yaşıyorum. Allah rahmet eylesin, ailesinin ve partimizin başı sağ olsun. Seni hiç unutmayacağız güzel yavrum…” mesajını paylaştı.

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Son güncelleme: 19:48 13.04.2020
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