Çiçek Adası nerede, nereye bağlı?

ÇİÇEK ADASI NEREDE?

Ayvalık ve Gömeç ilçe sınırında bulunan, karaya 230 metre mesafede, 265 bin metre kare alana sahip Çiçek Adası İçinde taban oturumu 450 metrekare 3 adet bina yer alıyor.

Ada, Ayvalık’a 12 kilometre, Çanakkale – İzmir Yoluna ise 3 buçuk kilometre mesafede. 4 adet tatlı su kuyusunun da bulunduğu adada çok sayıda zeytin ağacı da bulunuyor. En yüksek noktası 22 metre olan ada bu günlerde milyoner alıcılarını bekliyor.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin, 22 adasından biri olan Çiçek Adası'nda her yıl aralık ile mart ayları arasında yetişen nergis, görsel şölen sunmanın yanı sıra ev ve iş yerlerinin masalarını süslüyor.

ADA FARKLI AİLELERE AİT

Üzerinde 2 bin zeytin, 3 bin çam ve muhtelif meyve ağaçları bulunan, 267 bin metrekare yüzölçümüne sahip olan Çiçek Adası, birden fazla ailenin özel mülkü olarak biliniyor. Ana karadan 600 metre açıkta bulunan Çiçek Adası´nda `Koyun gözü´ cinsi nergis çiçekleri olduğu belirtiliyor.

Sarı ve beyaz renkli nergis, Çiçek Adası´nın olduğu kadar Ayvalık´ın da sembolü. Her yıl 3 aylık bir dönemde yetişen nergisler, sadece Ayvalık´ta değil Bergama´ya kadar olan bölgede büyük bir ilgi görüyor. Adadan toplanan nergisler Ayvalık’ta satışa sunuluyor.