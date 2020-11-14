Çift koltuklu başkan

Geçen yıl 733 milyon lira zarar eden ÇAYKUR'da çifte koltuk saltanatı yaşanıyor. 31 Mart seçimlerinde AKP'den Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı olan Ekrem Yüce'nin, ÇAYKUR'da halen Yönetim Kurulu üyesi olarak da görev yapması tartışma yarattı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı olarak maaş alan Yüce, ÇAYKUR Yönetim Kurulu üyesi olarak da ayda 2 kez Rize'de yapılan toplantıya katılıyor. Bu toplantılar için de 4 bin 500 lira ücret alıyor.

Belediye Başkanı olmadan önce de ÇAYKUR'da Genel Müdürlük yapan Ekrem Yüce, şimdi de aynı kurumda “Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı” temsilcisi olarak Yönetim Kurulu üyeliği yapıyor.

Beş kişiden oluşan ÇAYKUR Yönetim Kurulu'nun bir önceki üyeleri arasında yer alan İsmail Hakkı Soba da AKP'li çıkmıştı. AKP'de İl Başkan Yardımcılığı yapan Soba, daha sonra da AKP'li Rize Belediyesi'nde Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. Görev süresi dolan Soba, ÇAYKUR'dan ayrıldı.

YOL PARALARINI ÇAYKUR ÖDÜYOR

Ekrem Yüce ayda iki kez Sakarya'dan Rize'deki toplantılara gidiyor. Rize'ye gidiş geliş yol masrafları ile konaklama giderleri de ÇAYKUR tarafından karşılanıyor. 27 Ocak 2020'de bu göreve atanan Yüce, 26 Ocak 2023'e kadar koltuğunu koruyacak.