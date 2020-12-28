Çığ düşmesi sonucu şehit olan asker son yolculuğuna uğurlandı

Hakkari’nin Şemdinli ilçesindeki üs bölgesinde kar nedeniyle kapalı yolun açılması için yürütülen çalışmalar sırasında çığ düşmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Onur Özbent’in naaşı İzmir’e getirildi. 30 yaşındaki Mehmet Onur Özbent için Torbalı’nın Ayrancılar Mahallesi’ndeki Yunus Emre Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

TÖRENE ÇOK SAYIDA SİYASETÇİ VE VATANDAŞ KATILDI

Törene şehidin annesi Ayten Özbent ile babası Mevlüt Özbent, kardeşleri Ulaş ve Barış’ın yanı sıra İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ege Ordusu Komutanı Korgeneral Ali Sivri, Hava Eğitim Komutanı Korgeneral Ziya Kemal Kadıoğlu, Güney Deniz Saha Komutanı Tümamiral Kadir Yıldız, CHP ve AKP İzmir milletvekilleri, siyasi partilerin il başkanları, Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur ile çok sayıda vatandaş katıldı.

AYRANCILAR MEZARLIĞI'NDA TOPRAĞA VERİLDİ

Özbent ailesinin üç çocuğundan en küçüğü olan Uzman Çavuş Mehmet Onur Özbent için cenaze namazı kılındı. Helallik alındıktan sonra şehidin cenazesi, gözyaşları arasında Ayrancılar Mezarlığı’nda toprağa verildi.